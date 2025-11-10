الثاني خلال شهر.. تصادم قطارين في سلوفاكيا



Advertisement

ووقع الحادث على خط بين العاصمة "براتيسلافا" ومدينة "بيزينوك"، التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الشرقي. شهدت حادث تصادم بين قطارين، الأحد، هو الثاني خلال شهر، مخلفاً عشرات الإصابات، دون تقارير عن وقوع وفيات جراء الحادث.ووقع الحادث على خط بين العاصمة "براتيسلافا" ومدينة "بيزينوك"، التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الشرقي.

وأفادت الشرطة في سلوفاكيا، في بيان عبر " "، بوقوع تصادم بين قطارين، مساء الأحد، بعد ارتطام أحدهما بالآخر من الخلف.



وقالت الشرطة: "تشير المعلومات الأولية إلى أنه لم يكن هناك تصادم بين القطارين من الأمام ولم يخرج أي منهما عن القضبان".

وقال ماتوس سوتاي إستوك، في ، من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصاً إلى المستشفى، موضحاً أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.



وكانت سلوفاكيا قد شهدت حادث تصادم بين قطارين في شرق البلاد في 13 تشرين الأول مما أدى إلى إصابة 91 شخصاً. (إرم نيوز)