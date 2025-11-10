24
عربي-دولي
الثاني خلال شهر.. تصادم قطارين في سلوفاكيا
Lebanon 24
10-11-2025
|
00:50
شهدت
سلوفاكيا
حادث تصادم بين قطارين، الأحد، هو الثاني خلال شهر، مخلفاً عشرات الإصابات، دون تقارير عن وقوع وفيات جراء الحادث.
ووقع الحادث على خط
السكك الحديدية
بين العاصمة "براتيسلافا" ومدينة "بيزينوك"، التي تبعد 20 كيلومتراً إلى
الشمال
الشرقي.
وأفادت الشرطة في سلوفاكيا، في بيان عبر "
فيسبوك
"، بوقوع تصادم بين قطارين، مساء الأحد، بعد ارتطام أحدهما بالآخر من الخلف.
وقالت الشرطة: "تشير المعلومات الأولية إلى أنه لم يكن هناك تصادم بين القطارين من الأمام ولم يخرج أي منهما عن القضبان".
وقال
وزير الداخلية
ماتوس سوتاي إستوك، في
مؤتمر صحفي
، من موقع الحادث إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصاً إلى المستشفى، موضحاً أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.
وكانت سلوفاكيا قد شهدت حادث تصادم بين قطارين في شرق البلاد في 13 تشرين الأول مما أدى إلى إصابة 91 شخصاً. (إرم نيوز)
