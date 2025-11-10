24
يضم أكثر من 400 خيمة.. مخيم جديد في مصر لايواء 100 ألف أسرة فلسطينية
10-11-2025
00:57
أعلنت اللجنة
المصرية
في غزة أن عدد المخيمات التي أنشأتها في
قطاع غزة
وصل إلى نحو 16 مخيمًا موزعة على جنوب ووسط وشمال القطاع، فيما بلغ عدد العائلات التي سيتم تسكينها في هذه المخيمات 100 ألف أسرة فلسطينية.
وقال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة لـ "العربية.نت"/"الحدث.نت"، إن اللجنة بدأت أمس الأحد، توزيع 55 ألف طرد غذائي كمرحلة أولى في جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة
رفح
، تحت شعار "رفح البداية"، بتوجيهات من
الرئيس المصري
عبدالفتاح
السيسي
، مؤكدا أن الحملة ستتواصل خلال الأيام
القادمة
لتشمل محافظة
خان يونس
، ثم المحافظة الوسطى، تليها مدينة غزة، وصولاً إلى شمال القطاع، لضمان وصول المساعدات إلى جميع العائلات
الفلسطينية
، بحيث تحصل كل عائلة وكل متزوج على طرد غذائي.
وأضاف منصور أن اللجنة المصرية تواصل عملها الإغاثي على مدار الساعة، حيث يتم تزويدها بشكل متواصل بجسور المساعدات القادمة من مصر، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها حاليا.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن مخيمًا جديدًا يُقام حاليًا في منطقة مجمع الوزارات وسط مدينة غزة، ويضم أكثر من 400 خيمة، إلى جانب مخيمات أخرى في شمال القطاع، مشيرا إلى أنه تم تسيير ثلاث قوافل كبيرة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية إلى شمال القطاع، شملت القافلة الأولى 50 شاحنة، والثانية 30 شاحنة، والثالثة 40 شاحنة.
