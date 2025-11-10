Advertisement

عربي-دولي

لفك "حصار الإرهاب".. دعوة لتحرك عاجل في مالي

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:19
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الأحد، عن "قلقه العميق" إزاء حصار مستمر يفرضه متشددون في مالي، داعيا إلى "تحرك دولي عاجل".
ومنذ أسابيع، يعرقل متشددون تابعون لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة دخول إمدادات الوقود إلى البلاد، ما يسبب أزمة للمجلس العسكري الحاكم.
وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان على منصة إكس: "يعرب يوسف عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالي، حيث فرضت جماعات إرهابية حصارا، وعطلت الوصول إلى السلع الأساسية، وفاقمت بشكل كبير الأزمة الإنسانية للسكان المدنيين".
وأضاف البيان أن الاتحاد الإفريقي مستعد "لدعم مالي، وكذلك جميع دول الساحل، خلال هذه المرحلة الدقيقة"، من دون ذكر تفاصيل.

وجاء في البيان "يحض رئيس المفوضية على رد دولي قوي ومنسق ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل".
محمود علي يوسف

مكافحة الإرهاب

نظيم القاعدة

محمود علي

علي يوسف

المسلمين

الإسلام

القاعدة

