Advertisement

عربي-دولي

الشرع يلتقي ترامب اليوم.. هذا ما يحمله في جعبته

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1440266-638983610127834308.webp
Doc-P-1440266-638983610127834308.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود.
Advertisement

ويبحث الرئيسان استكمال رفع العقوبات عن سوريا وانضمام دمشق رسمياً إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش إضافة إلى بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

وقبل أيام من زيارة الشرع، قال ترامب للصحافيين إنه تحرك لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، فيما قالت وزارة الإعلام السورية إن الشرع سيؤكد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيما قانون قيصر، للسماح بالتعافي الاقتصادي لسوريا ونمو الاستثمارات.

هذا والتقى الرئيس الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي، وناقش الاجتماع التحول الاقتصادي في سوريا.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني يزور اليوم سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع
lebanon 24
10/11/2025 10:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية: الرئيس الشرع التقى الرئيس ترامب أمس
lebanon 24
10/11/2025 10:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع: سألتقي الرئيس ترامب وأناقش معه العلاقات بين سوريا وأميركا
lebanon 24
10/11/2025 10:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع التقى روبيو في نيويورك.. وهذا ما بحثاه
lebanon 24
10/11/2025 10:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

وزارة الإعلام

دونالد ترامب

البيت الأبيض

النقد الدولي

العقوبات

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-10
03:18 | 2025-11-10
03:16 | 2025-11-10
03:08 | 2025-11-10
02:31 | 2025-11-10
02:30 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24