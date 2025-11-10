الشرع يلتقي ترامب اليوم.. هذا ما يحمله في جعبته

Advertisement

يلتقي الرئيس الأميركي، ، الرئيس السوري أحمد ، اليوم الاثنين، في في أول زيارة لرئيس سوري إلى منذ عقود.ويبحث الرئيسان استكمال رفع عن وانضمام رسمياً إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش إضافة إلى بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.وقبل أيام من زيارة الشرع، قال للصحافيين إنه تحرك لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، فيما قالت إن الشرع سيؤكد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيما قانون ، للسماح بالتعافي الاقتصادي لسوريا ونمو الاستثمارات.هذا والتقى الرئيس الشرع مع مديرة ، وناقش الاجتماع التحول الاقتصادي في سوريا.