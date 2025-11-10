24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يثير الجدل
Lebanon 24
10-11-2025
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت المحكمة المركزية
الإسرائيلية
في
القدس
الجلسة المقررة، الإثنين، ضمن محاكمة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، في قضايا فساد، بعد موافقتها على التماس تقدم به الأخير بذريعة "اجتماعات سياسية عاجلة".
Advertisement
وذكر موقع "كان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية أن المحكمة استجابت لطلب
نتنياهو
بعد أن قدم التماسا لإلغاء الجلسة نظرا لـ"اجتماعات سياسية طارئة"، دون توضيح ماهيتها.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارات مشابهة اتُخذت سابقا عندما أُلغيت جلسات بسبب ارتباطات سياسية لرئيس الوزراء.
وبحسب الهيئة، كان من المفترض أن يدلي نتنياهو بإفادته 3 مرات أسبوعيا اعتبارا من تشرين الثاني الجاري، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، إذ تم إلغاء عدة جلسات خلال الفترة الماضية.
وفي جلسة الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه "يواجه صعوبة في إدارة مهامه الحكومية بالتوازي مع سير المحاكمة"، مضيفا إنه "يبذل جهودا مضاعفة" للتوفيق بين موقعه كرئيس للحكومة ومثوله أمام
القضاء
.
وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة، بزعم السفر، أو انشغاله بتطورات الإبادة الجماعية التي شنتها
إسرائيل
في
قطاع غزة
على مدار عامين.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.
ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق
الفلسطينيين
بقطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
10/11/2025 10:31:46
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
Lebanon 24
"إذاعة يوم القيامة" تبث رسالة غامضة جديدة وتثير الجدل مجددًا!
10/11/2025 10:31:46
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
Lebanon 24
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
10/11/2025 10:31:46
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي
Lebanon 24
إستثناء أميركي لدولة يثير الجدل داخل الإتحاد الأوروبي
10/11/2025 10:31:46
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
يديعوت أحرونوت
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:30 | 2025-11-10
10/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:18 | 2025-11-10
10/11/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:16 | 2025-11-10
10/11/2025 03:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
03:08 | 2025-11-10
10/11/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
Lebanon 24
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
02:31 | 2025-11-10
10/11/2025 02:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-11-10
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:18 | 2025-11-10
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:16 | 2025-11-10
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:08 | 2025-11-10
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
02:31 | 2025-11-10
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
02:30 | 2025-11-10
الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24