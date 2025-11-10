كوشنر يلتقي اليوم نتنياهو.. وهذا ما سيتم بحثه

Advertisement

من المقرر ان يلتقي المبعوث الأميركي، ، اليوم الاثنين، ، ، لبحث المرحلة التالية من الخطة الأميركية لغزة.ومن المتوقع أن يناقش مع أزمة عناصر المتحصنين في ، وكذلك سبل المضي في اتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية من الخطة.هذا وكان وافق على طلب تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف جلسة محاكمته، والتي كان مقررا عقدها اليوم على خلفية لقائه المرتقب مع كوشنر.ومنذ بدء الاتفاق، سلّمت "حماس" الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء، بينما تقول إنها تنتظر تسلم جثامين متبقية من أصل 28، وترهن بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية الرفات.وأكّدت " "، الجناح العسكري لحركة حماس أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف معقدة للغاية، وأن استكمال استخراج الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.وقالت، في بيان، أمس الأحد، إنه لا يوجد في قاموسها "مبدأ استسلام أو تسليم النفس للعدو"، داعية الوسطاء لتحمّل مسؤولياتهم وإيجاد حل يضمن استمرار وقف إطلاق النار.