ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020

أعلن المدعي الأميركي المختص بقضايا العفو إد مارتن أن وقع مرسوما بالعفو عن عشرات الأشخاص المتهمين بالضلوع في التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2020.

ونص مرسوم العفو، الذي نُشر على صفحة إد مارتن على منصة "إكس"، على أن: "هذا الإعلان الرسمي يمثل إنهاءً لظلم وطني فادح وقع على الشعب الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020... بموجب هذا يمنح عفوًا كاملاً وغير مشروط... تتضمن قائمة المعفو عنهم الأسماء التالية على سبيل المثال لا الحصر:محامي السابق وعمدة السابق ، ورئيس موظفي السابق ". (روسيا اليوم)