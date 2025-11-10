24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020
Lebanon 24
10-11-2025
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المدعي الأميركي المختص بقضايا العفو إد مارتن أن
الرئيس دونالد ترامب
وقع مرسوما بالعفو عن عشرات الأشخاص المتهمين بالضلوع في التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2020.
Advertisement
ونص مرسوم العفو، الذي نُشر على صفحة إد مارتن على منصة "إكس"، على أن: "هذا الإعلان الرسمي يمثل إنهاءً لظلم وطني فادح وقع على الشعب الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020... بموجب هذا يمنح
دونالد ترامب
عفوًا كاملاً وغير مشروط... تتضمن قائمة المعفو عنهم الأسماء التالية على سبيل المثال لا الحصر:محامي
ترامب
السابق وعمدة
نيويورك
السابق
رودي جولياني
، ورئيس موظفي
البيت الأبيض
السابق
مارك ميدوز
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الـFBI حلّل سجلات هواتف مشرّعين جمهوريين.. ما علاقة انتخابات 2020؟
Lebanon 24
الـFBI حلّل سجلات هواتف مشرّعين جمهوريين.. ما علاقة انتخابات 2020؟
10/11/2025 10:32:12
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مقعد.. هل يعفون عن نتنياهو قبل إدانته؟
Lebanon 24
سيناريو مقعد.. هل يعفون عن نتنياهو قبل إدانته؟
10/11/2025 10:32:12
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر لـ"أ ف ب": الفرنسي المتهم في اعتداءات نيس 2016 سيحاكم في العراق
Lebanon 24
مصدر لـ"أ ف ب": الفرنسي المتهم في اعتداءات نيس 2016 سيحاكم في العراق
10/11/2025 10:32:12
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يقول إنه سيدرس إمكانية منح نتنياهو عفوا في قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها
10/11/2025 10:32:12
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
البيت الأبيض
رودي جولياني
روسيا اليوم
رودي جوليان
مارك ميدوز
بيت الأب
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:30 | 2025-11-10
10/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:18 | 2025-11-10
10/11/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
Lebanon 24
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:16 | 2025-11-10
10/11/2025 03:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
Lebanon 24
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
03:08 | 2025-11-10
10/11/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة
Lebanon 24
الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة
02:30 | 2025-11-10
10/11/2025 02:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
ممداني يسقط حجّة "الثنائي الشيعي"
09:01 | 2025-11-09
09/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
Lebanon 24
من مختبرات بكين إلى خزائن بيروت والعالم: هل يهدد "الذهب الصيني" احتياطي لبنان؟
11:00 | 2025-11-09
09/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-11-10
تقرير بريطاني يتحدث عن نزع سلاح حماس.. هذا ما كشفه
03:18 | 2025-11-10
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مصر
03:16 | 2025-11-10
"الحرب اقتربت"؟ إيران قد تقصف إسرائيل بـ2000 صاروخ!
03:08 | 2025-11-10
أوقع 96 إصابة.. طالب يفجر مدرسته
02:30 | 2025-11-10
الإمارات لا ترجّح المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة
02:19 | 2025-11-10
سحابتان من البلازما الشمسية في طريقهما إلى الأرض
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24