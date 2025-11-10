Advertisement

ترامب يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020

10-11-2025 | 02:31
أعلن المدعي الأميركي المختص بقضايا العفو إد مارتن أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما بالعفو عن عشرات الأشخاص المتهمين بالضلوع في التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2020.
ونص مرسوم العفو، الذي نُشر على صفحة إد مارتن على منصة "إكس"، على أن: "هذا الإعلان الرسمي يمثل إنهاءً لظلم وطني فادح وقع على الشعب الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020... بموجب هذا يمنح دونالد ترامب عفوًا كاملاً وغير مشروط... تتضمن قائمة المعفو عنهم الأسماء التالية على سبيل المثال لا الحصر:محامي ترامب السابق وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز". (روسيا اليوم) 

