Advertisement

عربي-دولي

الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. موسكو تدمر مطارا عسكريا وتستهدف زوارق في البحر الأسود

Lebanon 24
10-11-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1440345-638983692733236776.jpg
Doc-P-1440345-638983692733236776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف استهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية.
Advertisement

وتابع ليبيديف: "تعرّضت القاعدة الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو-24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشنّ ضربات بالقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين.

وأضاف قائلا: "كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000".طلقات عيار 7ر12ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وبحسب سبوتنيك، دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".

وفي السياق، قالت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية دمرت أربعة زوارق مُسيرة بالقرب من ميناء توابسي على ساحل البحر الأسود في منطقة كراسنودار.
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 37 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف
lebanon 24
10/11/2025 15:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: تدمير قارب مسيّر تابع للقوات الأوكرانية شمال غربي البحر الأسود
lebanon 24
10/11/2025 15:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطار عسكري بأسلحة عالية الدقة
lebanon 24
10/11/2025 15:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك
lebanon 24
10/11/2025 15:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

البريطانية

الأوكرانية

الألمانية

البريطاني

القاعدة

واشنطن

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-11-10
07:56 | 2025-11-10
07:40 | 2025-11-10
07:07 | 2025-11-10
07:00 | 2025-11-10
06:43 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24