عربي-دولي
الحرب الروسية ـ الأوكرانية.. موسكو تدمر مطارا عسكريا وتستهدف زوارق في البحر الأسود
Lebanon 24
10-11-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف استهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة
الأوكرانية
، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية.
وتابع ليبيديف: "تعرّضت
القاعدة
الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو-24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشنّ ضربات بالقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة"، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين.
وأضاف قائلا: "كما أن
المطار
الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000".طلقات عيار 7ر12ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه
حلف شمال الأطلسي
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع
واشنطن
، لنظام
كييف
.
وبحسب سبوتنيك، دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2"
الألمانية
، والكثير من المدرعات الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".
وفي السياق، قالت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية دمرت أربعة زوارق مُسيرة بالقرب من ميناء توابسي على ساحل البحر الأسود في منطقة كراسنودار.
