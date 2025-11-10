رفضاً لتصرفات حماس.. هذا ما أعلنته حركة فتح

Advertisement

أكدت ، اليوم الاثنين، أن تصر على اختيار أعضاء ورئيس اللجنة من خارج الحكومة ، معتبرة أن هذا الخيار يعمّق الانقسام ويدفع باتجاه الانفصال.كما دعت فتح حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية واختيار طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني.بيان فتح جاء ردًا على حركة حماس التي أكدت قبل ذلك أنها اتفقت مع مصر على لجنة لإدارة غزة مكونة من 8 شخصيات فلسطينية بينهم امرأة وبرئاسة أمجد الشوا إلا أن عرقلت تشكيلها.