عربي-دولي

رفضاً لتصرفات حماس.. هذا ما أعلنته حركة فتح

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:20
أكدت حركة فتح، اليوم الاثنين، أن حماس تصر على اختيار أعضاء ورئيس اللجنة من خارج الحكومة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الخيار يعمّق الانقسام ويدفع باتجاه الانفصال.
كما دعت فتح حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية واختيار طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

بيان فتح جاء ردًا على حركة حماس التي أكدت قبل ذلك أنها اتفقت مع مصر على لجنة لإدارة غزة مكونة من 8 شخصيات فلسطينية بينهم امرأة وبرئاسة أمجد الشوا إلا أن إسرائيل عرقلت تشكيلها.
 
