مفتشون من وكالة الطاقة الذرية زاروا عدة منشآت نووية.. هذا ما كشفته طهران

أعلن المتحدث باسم إسماعيل بقائي اليوم الاثنين ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.وتابع بقائي: "ما دمنا عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فسنلتزم بتعهداتنا، وفي الأسبوع الماضي فقط زار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة منشآت نووية، بما في ذلك مفاعل البحثي".، قال للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن لا تزال تمتلك ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لصنع سلاح نووي، وذلك رغم الهجمات والأميركية على منشآتها النووية.وأوضح غروسي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، يوم الخميس الماضي، أنّ البرنامج تعرّض لأضرار كبيرة بعد الهجمات التي استهدفت مواقع نطنز وأصفهان وفوردو، لكنّ إيران ما زالت تملك كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب وقدرات فنية تمكّنها من إنتاج عدة أسلحة نووية في القريب.