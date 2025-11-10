Advertisement

عربي-دولي

" التاريخ سيحاسبهم".. هذا ما قاله بن غفير بشأن قانون إعدام الأسرى

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:50
شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، على ان "التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه" ضد قانون إعدام الأسرى.
وقال بن غفير في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا - عقوبة الإعدام للإرهابيين".

وتابع: "فكّروا في 1200 طفل، وامرأة، ورجل قُتِلوا، وحُرِقوا، واغتصبوا، وعُذِّبوا إلى الموت في 7تشرين الأول. فكّروا في عائلاتهم. في الأرامل، والأيتام، والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم".

وأضاف: "أنا أتوقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون الذي يُشكِّل خطوة تاريخية أمام الإرهاب".

وختم قائلا: "التاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدر الله، اليوم على رفع إصبه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة". 

وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24