شبهات "الموظفة الوهمية" تهز بلدية القدس.. ماذا يحصل هناك؟

وبحسب المعطيات المتداولة، تعود الشكاوى الأولى إلى عام 2018 بشأن تغيّب الموظفة سيجاليت يونا المتكرر عن عملها، فيما واصلت البلدية صرف راتبها بل وزيادته. وأشار موظفون في البلدية إلى أنّ يونا حظيت بمعاملة خاصة بوصفها "صديقة الوزير"، وأن أيّ محاولات لمحاسبتها كانت تُحبط بفعل نفوذ أمسالم.وتُظهر متابعة تلفزيونية أنّ يونا كانت تمضي أيام العمل في التسوّق أو زيارة والدتها بدل الحضور إلى المكتب. في المقابل، نفى أمسالم أي علاقة شخصية بها، مؤكدًا أنها كانت موظفة سابقة في مكتبه لا أكثر.من جهتها، شدّدت بلدية القدس على انتهاجها سياسة "عدم التسامح" مع المخالفات، وتعهدت بمعالجة القضية. وأفادت التقارير بأن قسم مكافحة الاحتيال يجمع أدلة قد تُحال قريبًا إلى الشرطة، تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي قد يطال أمسالم، وليون، وعددًا من المسؤولين البلديين.يُذكر أنّ صورة برفقة أمسالم تعود إلى 17 أيلول 2025، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف " الذي كان من بين أول من تناول القضية. (روسيا اليوم)