عربي-دولي

شبهات "الموظفة الوهمية" تهز بلدية القدس.. ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
10-11-2025 | 06:37
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وجود شبهات فساد تطال رئيس بلدية القدس موشيه ليون ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، تتمحور حول موظفة يُزعم أنها كانت تتقاضى راتبًا من البلدية من دون أداء عمل فعلي. وذكرت القناة 12 أنّ ليون يُشتبه في علمه بالأمر وتغاضيه عنه، لا سيما أن دعم أمسالم له في انتخابات البلدية كان حاسمًا في فوزه.
وبحسب المعطيات المتداولة، تعود الشكاوى الأولى إلى عام 2018 بشأن تغيّب الموظفة سيجاليت يونا المتكرر عن عملها، فيما واصلت البلدية صرف راتبها بل وزيادته. وأشار موظفون في البلدية إلى أنّ يونا حظيت بمعاملة خاصة بوصفها "صديقة الوزير"، وأن أيّ محاولات لمحاسبتها كانت تُحبط بفعل نفوذ أمسالم.

وتُظهر متابعة تلفزيونية أنّ يونا كانت تمضي أيام العمل في التسوّق أو زيارة والدتها بدل الحضور إلى المكتب. في المقابل، نفى أمسالم أي علاقة شخصية بها، مؤكدًا أنها كانت موظفة سابقة في مكتبه لا أكثر.

من جهتها، شدّدت بلدية القدس على انتهاجها سياسة "عدم التسامح" مع المخالفات، وتعهدت بمعالجة القضية. وأفادت التقارير بأن قسم مكافحة الاحتيال يجمع أدلة قد تُحال قريبًا إلى الشرطة، تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي قد يطال أمسالم، وليون، وعددًا من المسؤولين البلديين.

يُذكر أنّ صورة ليونا برفقة أمسالم تعود إلى 17 أيلول 2025، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل" الذي كان من بين أول من تناول القضية. (روسيا اليوم)
