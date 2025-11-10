إيفانكا ترامب كما لم تُشاهدوها من قبل.. هكذا توقّع الذكاء الإصطناعي ملامحها من دون تجميل

24
أعادت صور جديدة مولّدة بالذكاء الاصطناعي الجدل مجدداً حول التغيّرات التي طرأت على ملامح
إيفانكا ترامب
إبنة الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
، البالغة من العمر 44 عاماً.
وتساءل كثيرون إذا ما كانت إيفانكا قد لجأت إلى عمليات تجميل أو حقن، بينما بقيت هي متحفظة ولم تؤكّد خضوعها لأي إجراء.
واعتمدت الصور على تحليل لقطات قديمة لإيفانكا بهدف التنبؤ بشكلها الطبيعي في سنّ الـ44، لتأتي النتائج مختلفة تماماً عمّا تبدو عليه حالياً، ما دفع البعض للترجيح بأنها ربما خضعت لإجراءات تجميلية على مدار السنوات.
ورغم عدم فحصهم لإيفانكا شخصياً، رجّح عدد من الأطباء الذين استطلعت صحيفة "
ديلي
ميل" آراءهم، أنها قد تكون لجأت إلى حقن
الفيلر
في الخدين والشفتين ومنطقة أسفل العينين، وهي إجراءات تُستخدم لإضافة حجم ونعومة للملامح.
وأوضحوا أن الانتفاخ الملحوظ قد يكون نتيجة تورم مؤقت يحدث عقب الحقن قبل أن تستقر المادة تحت الجلد، وهي عملية قد تستغرق نحو أسبوعين.
وقال الدكتور
سكوت ميلر
، جراح تجميل الوجه في سان
دييغو
، إن وجه إيفانكا يبدو "أكثر امتلاءً من ذي قبل"، مرجحاً أنها استخدمت الفيلر في عدة مناطق، وأن ظهورها الأخير ربما كان قبل استقرار الحقن بشكل كامل.
