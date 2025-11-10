Advertisement

عربي-دولي

كانوا داخل قاربين... مقتل 6 أشخاص في ضربة أميركية شرق المحيط الهادئ

Lebanon 24
10-11-2025 | 09:12
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، عن مقتل ستة أشخاص بضربتين استهدفتا قاربين لتهريب المخدرات.
وأكد هيغسيث أن "الضربتين نُفّذتا في المياه الدولية في شرق المحيط الهادئ، واستهدفتا قاربين ينقلان مخدرات على متن كل منهما ثلاثة أشخاص". (العربية)
