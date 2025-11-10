بعد 50 عامًا.. الليرة السورية لأول مرة من دون صور "آل الأسد"

كتب موقع "العربية":

عقد حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية اجتماعاً تنسيقياً مع حمزة المصطفى، استعداداً لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة، وبحث الجانبان الجوانب الفنية والتواصلية لضمان إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف الشرائح وتعزيز الثقة بالسياسات النقدية. وأعلن المصرف عن طباعة ليرة سورية جديدة من 6 فئات ستكون خالية من الصور والرموز، لتودّع العملة صور حافظ ونجله بشار، في خطوة توصف بـ"النفسية" وتأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع لإصلاح الاقتصاد بعد عقود من التراجع.

المواطن السوري الذي يبلغ من العمر حالياً 50 عاماً عاش طوال حياته تحت حكم عائلة الأسد، حيث ولد في عهد الأب حافظ الذي حكم من عام 1971 وحتى وفاته في عام 2000، ليخلفه نجله بشار الذي استمر في الحكم حتى كانون الاول من عام 2024.



كان على المواطن السوري أن يرى صور حافظ وبشار في المدارس والمؤسسات الحكومية وحتى الخاصة، بالإضافة إلى الصور والتماثيل المنتشرة في الشوارع والميادين وحافظة نقوده.



قبل الحرب السورية التي اندلعت في عام 2011 كان سعر الدولار الأميركي يبلغ 50 ليرة، ولكن استمرت العملة السورية في التدهور بسبب تداعيات الحرب حتى وصل الدولار إلى 15 ألف ليرة، ولكن يستقر السعر حالياً فوق مستوى 11 ألف ليرة بقليل.

لنقدية التي تصل قيمتها إلى 1000 ليرة، ولكن مع تدهور قيمة العملة صدرت ورقة أخرى بقيمة 2000 ليرة تحمل صورة ، وكان على المواطن السوري أن يحمل "أكواماً من النقد" عليها صورة الأسدين من أجل التسوق.



وفي كانون الثاني من عام 2021 أصدر مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة مع التدهور المستمر في قيمة العملة، لكنها لم تحمل صورة الأسد الأب أو الابن، إلا أنها كانت دليلاً على انهيار اقتصادي غير مسبوق.



إنقاذ الليرة

تعتمد قيمة العملة على قوة الاقتصاد الوطني ووفرة موارده من النقد الأجنبي خاصة الدولار الأميركي، وهي عوامل يفقدها الاقتصاد السوري الذي واجه عقوبات دولية غير مسبوقة بسبب ممارسات النظام السابق.



ورغم غياب البيانات الرسمية بسبب العزلة الاقتصادية السورية، فإن التقديرات تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى سوريا لا يتجاوز 200 مليون دولار عند رحيل النظام السابق، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يصل إلى 26 طناً فقط.



وتعاني سوريا من تدهور الصادرات بسبب إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب الحرب وتوقف صادرات بسبب الاقتصادية، وهو ما أدى إلى فقدان البلاد للمورد للعملة الصعبة.



كما تراجع الإقبال السياحي على سوريا بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد وانهيار الخدمات الفندقية والتدمير الذي طال عدد كبير من المواقع الأثرية، ما أدى أيضاً إلى فقدان إيرادات السياحة.



ورغم أن تحويلات المغتربين تعتبر من أهم موارد العملة الأجنبية في البلاد التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة، إلا أن "التغربية السورية" بعد الحرب تضمنت عائلات كاملة لم يعد لها علاقة بالداخل السوري حتى ترسل الأموال إلى البلاد.



"أمجد" طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاماً ولد في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة ، يتعامل بالجنيه المصري حيث يساعد والده المهاجر في متجر الإلكترونيات الذي يملكه بأحد المولات التجارية بالمدينة المصرية.



يعرف "أمجد" شكل الليرة السورية من خلال النقود التي ما زال والده يحملها معه، ولكنه ليس متأكداً من موعد عودته مجدداً إلى سوريا، حيث استقر والده في مصر منذ نحو 14 عاماً والتحق الطفل مع أشقائه الأربعة - ولد 3 منهم في مصر - بمدارس .



التضخم وسعر الفائدة من العوامل التي تحدد قيمة العملة، ومع ارتفاعات قياسية للتضخم في سوريا وزيادات في أسعار جميع السلع، فإن الليرة ليست على مسار ارتفاع قريب، ولكن هناك إجراءات مرتقبة منها حذف "صفرين" عند إصدار العملة الجديدة.



الشعب السوري الذي يعيش نحو 90% منه تحت خط الفقر سيتعامل بـ "ليرة جديدة" لا تحمل صورة الأسدين، ولكنها ما زالت متأثرة بسنوات الحرب والانهيار الاقتصادي الذي استمر لسنوات طويلة.



تفاصيل الليرة الجديدة

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، عن أبرز ملامح وتفاصيل العملة السورية الجديدة، مؤكداً أنها ستشهد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.



وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستُطبع لدى أكثر من جهة، لضمان الجودة والأمان والسرعة في عملية الإصدار، مشدداً على أن المصرف "سيقوم بكل ما يلزم للتخلص من آثار العملة القديمة"، بما في ذلك سحب الفئات المتقادمة تدريجياً من السوق.



وأضاف أن التصميم الجديد سيُراعي عكس الهوية الوطنية السورية من خلال اختيار ألوان ورموز مستوحاة من التاريخ والثقافة المحلية، لافتاً إلى أن المصرف قرر أن تكون العملة الجديدة خالية من الصور أو الرموز السياسية، في إشارة إلى توجه نحو طابع أكثر حيادية واستقراراً.



وفي بيان سابق، قال الحصرية إن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.



وأوضح أن مصرف سوريا المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.



وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن العملة الجديدة لن تكون "مجرد أرقام"، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي. (العربية)