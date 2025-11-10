Advertisement

عربي-دولي

الشرع في البيت الأبيض للقاء ترامب

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:54
Doc-P-1440557-638983941059419303.jpg
Doc-P-1440557-638983941059419303.jpg photos 0
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24