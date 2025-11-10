تل أبيب: قرارات غزة بالتنسيق مع واشنطن… واتصال بين نتنياهو وكوشنر حول نزع سلاح حماس

Advertisement

وأوضحت شوش بدروسيان، المتحدثة باللغة الإنكليزية، أن رئيس الوزراء بنيامين تحدث اليوم مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ، بشأن نزع سلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، وسبل ضمان عدم مشاركة الحركة في حكم القطاع.وبخصوص من تصفهم بـ"الإرهابيين الـ200" المحاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة ، أكدت أن أي قرار يتعلق بغزة سيتم بالتنسيق مع إدارة . (سكاي نيوز)