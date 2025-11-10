Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب: قرارات غزة بالتنسيق مع واشنطن… واتصال بين نتنياهو وكوشنر حول نزع سلاح حماس

Lebanon 24
10-11-2025 | 10:53
قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، إن أي قرار يخص قطاع غزة سيُتخذ بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأوضحت شوش بدروسيان، المتحدثة باللغة الإنكليزية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث اليوم مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، بشأن نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، وسبل ضمان عدم مشاركة الحركة في حكم القطاع.

وبخصوص من تصفهم تل أبيب بـ"الإرهابيين الـ200" المحاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل، أكدت أن أي قرار يتعلق بغزة سيتم بالتنسيق مع إدارة ترامب. (سكاي نيوز)
 
