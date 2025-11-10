Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهدّد بمقاضاة "BBC".. وهذا ما اتّهمها به!

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:26
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية ضد هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، متهمًا إياها بتحريف مضمون خطابه.
وأكدت الهيئة بدورها أنها تلقّت رسالة رسمية من ممثلي ترامب، موضحة أنها ستقدّم ردّها في الوقت المناسب.


يُشار إلى أن برنامج "بانوراما" الذي بثّته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في تشرين الاول الماضي، تضمّن مقطعًا مُعدّلًا من خطاب الرئيس ترامب، بما يوحي بأنه دعا إلى اقتحام مبنى الكابيتول، في حين كان يتحدث فعليًا عن التعبير السلمي عن المواقف السياسية.


وبعد هذا المقطع مباشرة، عرض البرنامج مشاهد لأشخاص يتوجهون نحو مبنى الكابيتول، ما أعطى انطباعًا بأنهم يستجيبون لنداء ترامب، رغم أن هذه اللقطات صُوّرت قبل بدء خطابه أمام الآلاف من أنصاره في واشنطن.


وقد أثارت الحادثة موجة انتقادات واسعة داخل بريطانيا، انتهت باستقالة الرئيس التنفيذي للهيئة تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنيس. (روسيا اليوم) 
