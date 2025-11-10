ترامب يهدّد بمقاضاة "BBC".. وهذا ما اتّهمها به!

Advertisement

وأكدت الهيئة بدورها أنها تلقّت رسالة رسمية من ممثلي ، موضحة أنها ستقدّم ردّها في الوقت المناسب.يُشار إلى أن برنامج "بانوراما" الذي بثّته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في تشرين الاول الماضي، تضمّن مقطعًا مُعدّلًا من خطاب الرئيس ترامب، بما يوحي بأنه دعا إلى اقتحام مبنى الكابيتول، في حين كان يتحدث فعليًا عن التعبير السلمي عن المواقف السياسية.وبعد هذا المقطع مباشرة، عرض البرنامج مشاهد لأشخاص يتوجهون نحو مبنى الكابيتول، ما أعطى انطباعًا بأنهم يستجيبون لنداء ترامب، رغم أن هذه اللقطات صُوّرت قبل بدء خطابه أمام الآلاف من أنصاره في .وقد أثارت الحادثة موجة انتقادات واسعة داخل ، انتهت باستقالة الرئيس التنفيذي للهيئة تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنيس. (روسيا اليوم)