محمد بن زايد يبحث التعاون الإقليمي مع رئيس الوزراء البريطاني

تلقّى رئيس آل ، يوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المتحدة كير ستارمر، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.وأعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، والبناء على العلاقات التاريخية التي تربط بالمملكة المتحدة، بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعبي البلدين ودعم الاستقرار والسلام في والعالم.كما بحثا خلال الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في ، مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها ودولها. (سكاي نيوز)