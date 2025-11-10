نتنياهو: إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام

Advertisement

قال ، إن " تسعى لتوسيع دائرة السلام"، مشيراً إلى أن هناك "دولا تتقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى".وأضاف: "الضغط العسكري والسياسي على أعاد جميع مختطفينا الأحياء ومعظم الأموات"، وأن "اسرائيل تمكنت من إزالة التهديد والباليستي الذي شكلته ".وأعلن انه "سيتم نزع سلاح حماس بالطريقة الأسهل أو بالطريقة الصعبة"، مؤكداً: "أعدنا أمس جثمان الضابط من غزة وبقي لدى حماس 4 جثامين".وتابع: "بعضهم طالبونا بالخضوع لإملاءات حماس وإبرام أنصاف صفقات لكنني رفضت وتمكنا أخيرا من تحقيق ما أردنا".وقال: "الدخول إلى مدينة غزة هو ما أدى إلى الإفراج عن المختطفين وكانت هناك جهات تعارض ذلك".وأكد عزم إسرائيل على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس بحزم.