عربي-دولي

الولايات المتحدة تعلّق عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا

Lebanon 24
10-11-2025 | 13:22
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون "قيصر".
