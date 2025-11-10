نتنياهو يلمّح إلى جولة قادمة: "المعركة لم تُحسم بعد"

Advertisement

شدّد على أن المعركة ما زالت مستمرة، معتبراً أن تعيد تعزيز قدراتها العسكرية. وقال إن غزة ستُجرَّد من السلاح "سواء عبر المسار السهل أو الصعب"، مؤكداً أن هذا الهدف سيُفرض في كل الأحوال.وتناول قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات يروشلمي، مشيراً إلى وجود "أسئلة خطيرة" حول التلاعب بالحقائق والتستر في ملف "سديه تيمان"، واتهم جهات كان يفترض أن تكشف الحقيقة بأنها سعَت لإخفائها.وفي ما يخص في أحداث 7 أكتوبر، قال إن جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يقبل بالصيغة المطروحة حالياً، مضيفاً: "نريد لجنة تحصل على دعم أغلبية الشعب".وختم نتنياهو بالقول إن تعزز علاقاتها مع دول في المنطقة "أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً أن الإعلان عن ذلك سيُسمع قريباً.