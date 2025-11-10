Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يلمّح إلى جولة قادمة: "المعركة لم تُحسم بعد"

Lebanon 24
10-11-2025 | 13:26
شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن المعركة ما زالت مستمرة، معتبراً أن إيران تعيد تعزيز قدراتها العسكرية. وقال إن غزة ستُجرَّد من السلاح "سواء عبر المسار السهل أو الصعب"، مؤكداً أن هذا الهدف سيُفرض في كل الأحوال.
وتناول نتنياهو قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات تومر يروشلمي، مشيراً إلى وجود "أسئلة خطيرة" حول التلاعب بالحقائق والتستر في ملف "سديه تيمان"، واتهم جهات كان يفترض أن تكشف الحقيقة بأنها سعَت لإخفائها.

وفي ما يخص لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قال إن جزءاً كبيراً من الإسرائيليين لا يقبل بالصيغة المطروحة حالياً، مضيفاً: "نريد لجنة تحصل على دعم أغلبية الشعب".

وختم نتنياهو بالقول إن إسرائيل تعزز علاقاتها مع دول في المنطقة "أكثر من أي وقت مضى"، مضيفاً أن الإعلان عن ذلك سيُسمع قريباً.
 
