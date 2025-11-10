الشرع يحيي السوريين خارج البيت الأبيض (فيديو)

تجمع للسوريين أمام البيت الأبيض للترحيب بالرئيس السوري أحمد الشرع#سوشال_سكاي pic.twitter.com/44HfNwtPgz
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) November 10, 2025
الرئيس السوري احمد الشرع مع السوريين امام البيت الابيض pic.twitter.com/BLV8nIPyww
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 10, 2025
