عربي-دولي

زيلينسكي يكسر السردية: "لسنا خائفين من ترامب!"

Lebanon 24
10-11-2025 | 14:58
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "غارديان" إنه لا يخشى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أن العلاقة بينهما "طبيعية"، وأن ما تردد عن توتر كبير في لقائهما الأخير "مبالغات".
وجرت المقابلة في ظل انقطاع الكهرباء عن كييف نتيجة قصف روسي لشبكة الطاقة. وأوضح زيلينسكي أن وفده قدّم لترامب خطة عسكرية واقتصادية واضحة لإضعاف موسكو ودفعها نحو التفاوض، نافياً رواية “رمي الخرائط” التي انتشرت إعلامياً.

وأشار إلى أن "العالم يخاف ترامب"، لكنه شدد على أن أوكرانيا ليست في خصومة مع الولايات المتحدة، قائلاً: "الشعب الأميركي اختار ترامب، ونحترم إرادة الشعوب".

وتحدث عن جهوده لحماية أجواء أوكرانيا، قائلاً إن بلاده تسعى للحصول على 27 نظام باتريوت أميركي أو بدائل أوروبية، معبّراً عن خيبة أمله من رفض الغرب إرسال مقاتلات.

وحذر من أن الهجمات الروسية لا تقتصر على أوكرانيا، بل تمتد إلى أوروبا عبر مسيّرات وهجمات إلكترونية، واصفاً ذلك بـ"الحرب الهجينة" لتقويض استقرار القارة.

وختم بالقول: "لا أحد يفرض إرادته علينا. نريد أن نعيش في عالم تُحترم فيه الحياة".
 
 
(غارديان)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24