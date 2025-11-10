زيلينسكي يكسر السردية: "لسنا خائفين من ترامب!"

Advertisement

(غارديان)

قال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "غارديان" إنه لا يخشى الرئيس الأميركي ، مؤكداً أن العلاقة بينهما "طبيعية"، وأن ما تردد عن توتر كبير في لقائهما الأخير "مبالغات".وجرت المقابلة في ظل انقطاع الكهرباء عن نتيجة قصف روسي لشبكة الطاقة. وأوضح أن وفده قدّم لترامب خطة عسكرية واقتصادية واضحة لإضعاف ودفعها نحو التفاوض، نافياً رواية “رمي الخرائط” التي انتشرت إعلامياً.وأشار إلى أن "العالم يخاف "، لكنه شدد على أن ليست في خصومة مع ، قائلاً: "الشعب الأميركي اختار ترامب، ونحترم إرادة الشعوب".وتحدث عن جهوده لحماية أجواء أوكرانيا، قائلاً إن بلاده تسعى للحصول على 27 نظام باتريوت أميركي أو بدائل أوروبية، معبّراً عن خيبة أمله من رفض الغرب إرسال مقاتلات.وحذر من أن الهجمات الروسية لا تقتصر على أوكرانيا، بل تمتد إلى عبر مسيّرات وهجمات إلكترونية، واصفاً ذلك بـ"الحرب الهجينة" لتقويض استقرار القارة.وختم بالقول: "لا أحد يفرض إرادته علينا. نريد أن نعيش في عالم تُحترم فيه الحياة".