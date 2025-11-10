Advertisement

عربي-دولي

الخارجية السورية تنشر صور لقاء ترامب - الشرع.. مصافحة و ابتسامة

Lebanon 24
10-11-2025 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1440640-638984096252728876.jpg
Doc-P-1440640-638984096252728876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الرئيس أحمد الشرع أجرى زيارة رسمية إلى البيت الأبيض، التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووصفت الوزارة اللقاء بأنه "تاريخي"، مؤكدة أنه جرى في أجواء "ودية وبناءة".

وبحسب البيان، أشاد ترامب بـ"القيادة السورية الجديدة" وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد واشنطن لتقديم دعم اقتصادي وسياسي لإنجاح جهود إعادة الاستقرار والتنمية.

وعلى ضوء توجيهات الرئيسين، عقد اجتماع عمل شارك فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واتفق الجانبان على المضي في تنفيذ اتفاق 10 آذار، بما يشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في إطار توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني.

كما أكد الجانب الأميركي دعمه للتوصل إلى تفاهم أمني مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الاستعداد لرفع تدريجي للعقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لفتح الباب أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس الشرع أفراداً من الجالية السورية في واشنطن، مؤكداً أهمية دورهم في نقل صورة واقعية عن سوريا والمساهمة في دعم اقتصادها ومؤسساتها، مشيداً بارتباطهم الدائم بالوطن.

واختتم اللقاء في البيت الأبيض بتبادل الهدايا التذكارية، في إشارة إلى رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة من العلاقات السورية – الأميركية تقوم على المصالح المتبادلة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية: الرئيس الشرع التقى الرئيس ترامب أمس
lebanon 24
11/11/2025 03:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر البيت الأبيض بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب
lebanon 24
11/11/2025 03:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس أحمد الشرع يلتقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض
lebanon 24
11/11/2025 03:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في نيويورك.. لقاء مرتقب بين ترامب والشرع
lebanon 24
11/11/2025 03:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

إسرائيل

السورية

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:22 | 2025-11-10
16:00 | 2025-11-10
15:54 | 2025-11-10
15:03 | 2025-11-10
14:58 | 2025-11-10
14:00 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24