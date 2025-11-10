الخارجية السورية تنشر صور لقاء ترامب - الشرع.. مصافحة و ابتسامة

التقى السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم في البيت الأبيض نظيره الأمريكي السيد ترامب، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره الأمريكي السيد ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد توماس باراك. pic.twitter.com/sgeWIjoYeQ — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) November 10, 2025 Advertisement

أعلنت أن الرئيس أحمد أجرى زيارة رسمية إلى ، التقى خلالها الرئيس الأميركي . ووصفت الوزارة اللقاء بأنه "تاريخي"، مؤكدة أنه جرى في أجواء "ودية وبناءة".وبحسب البيان، أشاد بـ"القيادة السورية الجديدة" وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد لتقديم دعم اقتصادي وسياسي لإنجاح جهود إعادة الاستقرار والتنمية.وعلى ضوء توجيهات الرئيسين، عقد اجتماع عمل شارك فيه السوري أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية هاكان فيدان، لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.واتفق الجانبان على المضي في تنفيذ اتفاق 10 آذار، بما يشمل دمج قوات الديمقراطية ضمن الجيش السوري في إطار توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني.كما أكد الجانب الأميركي دعمه للتوصل إلى تفاهم أمني مع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الاستعداد لرفع تدريجي للعقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لفتح الباب أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار.وخلال الزيارة، التقى الرئيس الشرع أفراداً من الجالية السورية في واشنطن، مؤكداً أهمية دورهم في نقل صورة واقعية عن سوريا والمساهمة في دعم اقتصادها ومؤسساتها، مشيداً بارتباطهم الدائم بالوطن.واختتم اللقاء في البيت الأبيض بتبادل الهدايا التذكارية، في إشارة إلى رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة من العلاقات السورية – الأميركية تقوم على المصالح المتبادلة.