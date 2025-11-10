23
عربي-دولي
تواصل مع عملاء وصوّر "مواقع حسّاسة" لصالح هذه الدولة
Lebanon 24
10-11-2025
|
15:54
أفادت هيئة البث
الإسرائيلية
بأن الشرطة وجهاز
الأمن العام
"الشاباك" أوقفا شابًا من منطقة
تل أبيب
، بتهمة التواصل مع عملاء مرتبطين بإيران وتنفيذ مهام لصالحهم. وبحسب الهيئة، فإن المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا تواصل طوعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى مبالغ مالية عبر العملات المشفرة لقاء المهام التي كلّف بها.
وتشير التحقيقات إلى أن الشاب قام بتصوير عدة مواقع في تل أبيب، بينها متحف المدينة وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي، إضافة إلى موقع سقوط صاروخ إيراني خلال حرب الـ 12 يومًا على شارع جابوتينسكي في رمات غان. كما ضبطت السلطات في منزله أدلة رقمية و18 شريحة اتصال قيل إنها استخدمت للتواصل مع الجهة المشغّلة.
ويأتي ذلك بعد إعلان سابق في مطلع الشهر الجاري عن توقيف إسرائيلي آخر قالت السلطات إنه جُنِّد مقابل مبالغ مالية لجمع معلومات عن
وزير الأمن القومي
إيتمار بن غفير
وقواعد عسكرية.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023، تقول
إسرائيل
إنها اعتقلت عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالتجسس لصالح
إيران
.
وتصاعدت الاتهامات المتبادلة عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وشملت ضربات واسعة على منشآت عسكرية ونووية، وأدت إلى مئات القتلى في إيران وعشرات القتلى
في إسرائيل
، وفق الأرقام الرسمية من الجانبين.
