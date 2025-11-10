Advertisement

عربي-دولي

تواصل مع عملاء وصوّر "مواقع حسّاسة" لصالح هذه الدولة

Lebanon 24
10-11-2025 | 15:54
A-
A+
Doc-P-1440651-638984120785706863.avif
Doc-P-1440651-638984120785706863.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" أوقفا شابًا من منطقة تل أبيب، بتهمة التواصل مع عملاء مرتبطين بإيران وتنفيذ مهام لصالحهم. وبحسب الهيئة، فإن المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا تواصل طوعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى مبالغ مالية عبر العملات المشفرة لقاء المهام التي كلّف بها.
Advertisement

وتشير التحقيقات إلى أن الشاب قام بتصوير عدة مواقع في تل أبيب، بينها متحف المدينة وحديقة أبراموفيتش في حي بافلي، إضافة إلى موقع سقوط صاروخ إيراني خلال حرب الـ 12 يومًا على شارع جابوتينسكي في رمات غان. كما ضبطت السلطات في منزله أدلة رقمية و18 شريحة اتصال قيل إنها استخدمت للتواصل مع الجهة المشغّلة.

ويأتي ذلك بعد إعلان سابق في مطلع الشهر الجاري عن توقيف إسرائيلي آخر قالت السلطات إنه جُنِّد مقابل مبالغ مالية لجمع معلومات عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقواعد عسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023، تقول إسرائيل إنها اعتقلت عشرات الأشخاص بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران.

وتصاعدت الاتهامات المتبادلة عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وشملت ضربات واسعة على منشآت عسكرية ونووية، وأدت إلى مئات القتلى في إيران وعشرات القتلى في إسرائيل، وفق الأرقام الرسمية من الجانبين.
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... "الحوثيون" يعلنون قصف مواقع حساسة في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي!
lebanon 24
11/11/2025 03:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مناطق "حساسة" في إسرائيل بصاروخ أسرع من الصوت
lebanon 24
11/11/2025 03:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض
lebanon 24
11/11/2025 03:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: طهران لا تثق بأي دولة لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
11/11/2025 03:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الأمن القومي

إيتمار بن غفير

الأمن القومي

الأمن العام

الإسرائيلية

وزير الأمن

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:22 | 2025-11-10
16:00 | 2025-11-10
15:13 | 2025-11-10
15:03 | 2025-11-10
14:58 | 2025-11-10
14:00 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24