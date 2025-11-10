ترامب بعد لقائه الشرع: نريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة

Advertisement

وقال للصحفيين عقب لقائه مع : "نحن نتوقع إعلانا عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة، وأعتقد أن هذا القائد قادر على ذلك، حقا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".وأضاف: "قد قال البعض إن لديه ماضيا صعبا، ونحن جميعا مررنا بماض صعب، لكنه هو أيضا مر بماض صعب، وأعتقد بصراحة أنه لو لم يكن لديه ماض صعب، لما كانت لديه فرصة".وتابع: "إنه يتعامل بشكل جيد جدا مع ، ومع الرئيس الذي يعد قائدا عظيما، وأردوغان مؤيد بشدة لما يحدث في سوريا".وختم قائلا: "علينا أن نجعل سوريا تنجح، فهي جزء كبير من ، وأقول لكم بصراحة إن الأمور تسير بشكل جيد جدا، ونعمل أيضا مع على التفاهم مع سوريا ومع الجميع، وهذا يحقق نتائج مذهلة".