عربي-دولي

ترامب بعد لقائه الشرع: نريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة

Lebanon 24
10-11-2025 | 16:22
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "على وفاق" مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لجعل سوريا ناجحة.
وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه مع الشرع: "نحن نتوقع إعلانا عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونريد أن نرى سوريا تصبح دولة ناجحة، وأعتقد أن هذا القائد قادر على ذلك، حقا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".


وأضاف: "قد قال البعض إن لديه ماضيا صعبا، ونحن جميعا مررنا بماض صعب، لكنه هو أيضا مر بماض صعب، وأعتقد بصراحة أنه لو لم يكن لديه ماض صعب، لما كانت لديه فرصة".


وتابع: "إنه يتعامل بشكل جيد جدا مع تركيا، ومع الرئيس أردوغان الذي يعد قائدا عظيما، وأردوغان مؤيد بشدة لما يحدث في سوريا".


وختم قائلا: "علينا أن نجعل سوريا تنجح، فهي جزء كبير من الشرق الأوسط، وأقول لكم بصراحة إن الأمور تسير بشكل جيد جدا، ونعمل أيضا مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا ومع الجميع، وهذا يحقق نتائج مذهلة".
