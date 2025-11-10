Advertisement

عربي-دولي

الشرع يؤكد: لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:05
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ان وضع سوريا مختلف عن الدول التي دخلت في "الاتفاقيات الإبراهيمية"، مشيرا إلى أن بلاده لن تدخل في "مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا".
ونقلت "الإخبارية السورية" عن الشرع في مقابلته مع قناة "فوكس نيوز"، قوله "لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي، والولايات المتحدة قد تتوسط لنوع من المفاوضات".

وقال الشرع إن سوريا دخلت عصرا جديدا بعد سقوط النظام السابق، وستبني استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشرع أنه "لم يعد ينظر إلى سوريا كتهديد أمني بل كحليف جيوساسي".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة لمناقشة تفاصيل الحرب ضد داعش مع الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الارتباط بالقاعدة أصبح من الماضي ولم أناقشه مع ترامب".

وأكد الشرع أنه التقى مع والدة أوستن تايس (الصحفي الذي تم احتجازه في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس 2012، ولم يتم العثور عليه حتى الآن)، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على معلومات عنه وعن باقي المفقودين".

وفي معرض حديثه، قال الشرع: "لدينا 250 ألف مفقود في سوريا".

وعن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الشرع: "بحثنا مع الرئيس ترامب رفع العقوبات عن بلادنا، وفرص الاستثمار في سوريا وبناء استراتيجية جديدة مع واشنطن".

وكان  الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الإثنين إنه على وفاق مع  الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.
