الشرع يؤكد: لا محادثات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الحالي

أكد الرئيس السوري أحمد ان وضع مختلف عن الدول التي دخلت في "الاتفاقيات الإبراهيمية"، مشيرا إلى أن بلاده لن تدخل في "مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين حاليا".ونقلت "الإخبارية " عن الشرع في مقابلته مع قناة " "، قوله "لا محادثات مباشرة مع في الوقت الحالي، والولايات المتحدة قد تتوسط لنوع من المفاوضات".وقال الشرع إن سوريا دخلت عصرا جديدا بعد سقوط النظام السابق، وستبني استراتيجية جديدة مع .وأضاف الشرع أنه "لم يعد ينظر إلى سوريا كتهديد أمني بل كحليف جيوساسي".وتابع قائلا: "نحن بحاجة لمناقشة تفاصيل الحرب ضد داعش مع الولايات المتحدة".وأوضح أن "الارتباط بالقاعدة أصبح من الماضي ولم أناقشه مع ".وأكد الشرع أنه التقى مع والدة أوستن تايس (الصحفي الذي تم احتجازه في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس 2012، ولم يتم العثور عليه حتى الآن)، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على معلومات عنه وعن باقي المفقودين".وفي معرض حديثه، قال الشرع: "لدينا 250 ألف مفقود في سوريا".وعن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال الشرع: "بحثنا مع الرئيس ترامب رفع عن بلادنا، وفرص الاستثمار في سوريا وبناء استراتيجية جديدة مع ".وكان الرئيس الأميركي قال أمس الإثنين إنه على وفاق مع الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.