فيدان: واشنطن تتفهم ضرورة بقاء سوريا موحدة

وقال فيدان: "المسؤولون الأميركيون يدركون أن سوريا يجب أن تبقى موحدة، وأن المشكلات في جنوب وشمال البلاد تهدد بتقسيمها".



ومن جانبها، أفادت أن أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين وسوريا.



جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي روبيو ونظيريه السوري الشيباني والتركي فيدان، على هامش زيارة الرئيس السوري الشرع إلى واشنطن.



وإثر لقاء مع الرئيس السوري في البيت الأبيض، قال ترامب: "أنا على وفاق مع الشرع، ولدي ثقة في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه".



وتابع الرئيس الأميركي: "الشرع على علاقة جيدة جدا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسنعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".



وكان الضغط من أجل رفع أكثر العقوبات الأميركية صرامة بشكل كامل من بين الأهداف الرئيسية للشرع خلال زيارته واشنطن. وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تمديد تعليق على قانون عقوبات قيصر لمدة 180 يوما، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس الأميركي.



واستقبل ترامب الشرع في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد 6 أشهر من أول لقاء بينهما في ، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن الشرع، القيادي السابق بتنظيم تابع للقاعدة، لم يعد "إرهابيا عالميا ذا تصنيف خاص".



وصل الشرع إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب. ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحافيون، بدلا من الباب للجناح ، حيث كانت تنتظره الكاميرات.