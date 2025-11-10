Advertisement

عربي-دولي

وسط معارضة شديدة.. قائد الجيش الباكستاني يحصل على صلاحيات موسعة

Lebanon 24
10-11-2025 | 23:58
تقرر منح قائد الجيش الباكستاني صلاحيات موسعة، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا بموجب تعديلات دستورية وافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان يوم الاثنين. وتعتبر المعارضة هذه الخطوة تقويضاً للديمقراطية.
تشهد باكستان، التي عانت تاريخياً من الانقلابات، أطول فترة حكم منتخب في تاريخها. لكن في السنوات القليلة الماضية، سعى المدنيون إلى ترسيخ سلطتهم، فيما أحكم الجيش قبضته على مفاصل السلطة دون استيلاء صريح.

وافق مجلس الشيوخ على التعديل، الاثنين، في حوالي ثلاث ساعات، وبسرعة غير معتادة لتعديل دستوري. وبعد مقاطعة المعارضة للمناقشة، سيعرض التعديل حالياً على الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ليصبح قانوناً.

بموجب التعديل المقترح، سيتولى قائد الجيش عاصم منير، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "الفيلد مارشال المفضل لدي"، القيادة العامة للمؤسسة العسكرية، بما يشمل القوات الجوية والبحرية، عبر استحداث منصب "قائد قوات الدفاع". وبعد إتمام ولايته، سيحتفظ برتبته ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.

يتمتع الجيش بسلطة واسعة النطاق منذ فترة طويلة، لكن التعديل سيمنحه دعماً دستورياً أكبر يصعب التراجع عنه. ففي السابق، كان قائد الجيش مساوياً لقائدي القوات الجوية والبحرية، مع وجود رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي كان يشغل منصباً أعلى منه، وهو المنصب الذي سيُلغى.

لن تُنظر القضايا الدستورية بعد الآن من قبل المحكمة العليا، بل من قبل محكمة دستورية اتحادية جديدة يعين قضاةها الحكومة. وفي السنوات القليلة الماضية، عرقلت المحكمة العليا أحياناً سياسات الحكومة وأطاحت برؤساء وزراء.

يرى منتقدون أن القضاة الذين سيتم اختيارهم بعناية سينظرون حالياً في القضايا السياسية الأكثر حساسية التي تؤثر على الحكومة. وستنظر المحكمة العليا في القضايا المدنية والجنائية.

بموجب التعديلات، سيحصل الرئيس آصف زرداري أيضاً على حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية.

قال وزير الإعلام عطا الله تارار: "كل تلك التعديلات من أجل الحوكمة، وتنسيق الحكومة الاتحادية مع الأقاليم، وتعزيز القدرة الدفاعية بعد الانتصار في الحرب"، مشيراً إلى الاشتباكات مع الهند في مايو (أيار).

أعربت الحكومة عن ثقتها في حصولها على الدعم الكافي في البرلمان لإقرار التعديلات الدستورية. ويتطلب ذلك موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في المجلسين اللذين يشكلان البرلمان: مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
