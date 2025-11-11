24
بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
11-11-2025
|
00:37
أقرّ
مجلس الشيوخ الأميركي
مساء الإثنين تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرّب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من
الديمقراطيين
لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.
وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف ايلول، إلى
واشنطن
للتصويت على التشريع.
وأشاد
الرئيس دونالد ترامب
الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدا".
وقال
ترامب
لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، مضيفا ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق".
وجاء التصويت النهائي في
مجلس الشيوخ
بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول كانون الثاني.
مجلس الشيوخ الأميركي
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
الديمقراطيين
مجلس الشيوخ
الديمقراطي
الجمهوري
ديمقراطي
