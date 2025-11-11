بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي



وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف ايلول، إلى للتصويت على التشريع.



أقرّ مساء الإثنين تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرّب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.

وقال لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، مضيفا ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق".



وجاء التصويت النهائي في بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول كانون الثاني.