Advertisement

عربي-دولي

بعد 41 يوماً.. مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1440746-638984436508148368.webp
Doc-P-1440746-638984436508148368.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين تشريعا لإعادة فتح الحكومة، مما يقرّب أطول إغلاق حكومي في التاريخ من نهايته، بعد أن صوتت مجموعة صغيرة من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين رغم الانتقادات الشديدة من داخل حزبهم.
Advertisement


وقد يستمر الإغلاق المتواصل منذ 41 يوما لبضعة أيام إضافية بينما يعود أعضاء مجلس النواب، الذي كان في عطلة منذ منتصف ايلول، إلى واشنطن للتصويت على التشريع.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب الإثنين باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدا".
وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، مضيفا ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم الاتفاق".

وجاء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 60-40، منهيا جمودا استمر أكثر من ستة أسابيع، خلال مطالبة الديمقراطيين الجمهوريين بالتفاوض معهم لتمديد الائتمانات الضريبية للرعاية الصحية التي تنتهي في أول كانون الثاني.
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على #البرازيل
lebanon 24
11/11/2025 08:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": تأمين أصوات ديمقراطية كافية في مجلس الشيوخ لتمرير قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
11/11/2025 08:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يُخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
11/11/2025 08:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مرة جديدة.. مجلس الشيوخ الأميركي يفشل بتمرير مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي
lebanon 24
11/11/2025 08:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الشيوخ الأميركي

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

الديمقراطيين

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2025-11-11
00:41 | 2025-11-11
00:27 | 2025-11-11
00:10 | 2025-11-11
23:58 | 2025-11-10
23:56 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24