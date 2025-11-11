سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"

Advertisement

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى الإثنين إن وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش".وأضاف المصطفى على "إكس": "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".وكان داعش قد سيطر في فترات على نحو 40 بالمئة من أراضي العراق وحوالي ثلث الأراضي المجاورة.وبدأ تحالف عسكري بقيادة عام 2014 حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.ومع ذلك، لم يختف التنظيم بالكامل، إذ تشير القيادة المركزية الأميركية إلى وجود نحو 2500 مقاتل في البلدين ما زالوا ينفذون هجمات بين الحين والآخر.وكانت الخارجية السورية قد قالت الإثنين إن الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين وسوريا.وجاء ذلك عقب اجتماع بين الأميركي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد إلى .وأشارت الخارجية السورية إلى أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات سوريا في الجيش السوري".من جانبه، قال الرئيس الأميركي الإثنين إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.وصرّح في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".