Advertisement

عربي-دولي

سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1440747-638984439875089324.webp
Doc-P-1440747-638984439875089324.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى الإثنين إن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش".
Advertisement
وأضاف المصطفى على "إكس": "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".

وكان داعش قد سيطر في فترات على نحو 40 بالمئة من أراضي العراق وحوالي ثلث الأراضي السورية المجاورة.

وبدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.

ومع ذلك، لم يختف التنظيم بالكامل، إذ تشير القيادة المركزية الأميركية إلى وجود نحو 2500 مقاتل في البلدين ما زالوا ينفذون هجمات بين الحين والآخر.

وكانت الخارجية السورية قد قالت الإثنين إن الولايات المتحدة أكدت مجددا دعمها للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.

وأشارت الخارجية السورية إلى أن "المجتمعين اتفقوا على المضي قدما في اتفاقية دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه على وفاق مع الرئيس الشرع، وعبّر عن ثقته في أنه سيتمكن من أداء مهام منصبه.

وصرّح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض قائلا: "نعمل مع إسرائيل على تحسين العلاقات مع سوريا".
مواضيع ذات صلة
الشرع يوقع في واشنطن انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش"
lebanon 24
11/11/2025 08:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: الاتفاق مع التحالف الدولي لهزيمة داعش لا يتضمن أي بنود عسكرية
lebanon 24
11/11/2025 08:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة" توقع اتفاقية تعاون مع صندوق قطر للتنمية لدعم القطاع الصحي اللبناني
lebanon 24
11/11/2025 08:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات سوريا الديمقراطية تعلن تنفيذ عمليتين أمنيتين في ريف دير الزور بالتعاون مع التحالف الدولي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/11/2025 08:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطية

إسرائيل

السورية

دونالد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:08 | 2025-11-11
00:37 | 2025-11-11
00:27 | 2025-11-11
00:10 | 2025-11-11
23:58 | 2025-11-10
23:56 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24