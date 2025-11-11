Advertisement

عربي-دولي

الكينيست يقر مشروع قانون إعدام "معتقلين"

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1440761-638984460017506914.webp
Doc-P-1440761-638984460017506914.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتاز مشروع قانون "مثير للجدل" يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ "الإرهابيين" أول عقبة له في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
Advertisement

فقد تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، المدعوم من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قراءته الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت متأخر أمس الاثنين. علماً أنه لكي يصبح القانون نافذا، يجب أن يمر بقراءتين إضافيتين في البرلمان الإسرائيلي.
وبحسب نص المشروع، ستطبق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين "يقتلون إسرائيليين بدوافع عنصرية وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه"، حسبما ذكرت الصحيفة.

"سيطبق عملياً على العرب"
في حين رأى عدد من منتقدي هذا القانون، أن صياغة المشروع "ستطبق عملياً على العرب الذين يقتلون اليهود فقط، وليس على المتطرفين اليهود الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين"، حسب ما نقلت "أسوشييتد برس".

وكانت محاولات سابقة لإدخال عقوبة الإعدام على من يوصفون بـ "الإرهابيين" فشلت قبل فترة.
يذكر أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام على جريمة القتل عام 1954، رغم أن التشريعات استمرت بالسماح بها في ظروف محددة، مثل "المجرمين النازيين أو الخيانة في زمن الحرب".

وكان إعدام النازي البارز أدولف أيخمان عام 1962 آخر مرة نُفذت فيها عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة عادية في إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"
lebanon 24
11/11/2025 12:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
11/11/2025 12:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
lebanon 24
11/11/2025 12:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
11/11/2025 12:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الفلسطينيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

البرلمان

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:55 | 2025-11-11
04:45 | 2025-11-11
04:30 | 2025-11-11
03:40 | 2025-11-11
03:30 | 2025-11-11
03:22 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24