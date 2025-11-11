الكينيست يقر مشروع قانون إعدام "معتقلين"



Advertisement

فقد تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، المدعوم من حكومة ، في قراءته الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت متأخر أمس الاثنين. علماً أنه لكي يصبح القانون نافذا، يجب أن يمر بقراءتين إضافيتين في البرلمان الإسرائيلي. اجتاز مشروع قانون "مثير للجدل" يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ "الإرهابيين" أول عقبة له في (الكنيست).فقد تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، المدعوم من حكومة ، في قراءته الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت متأخر أمس الاثنين. علماً أنه لكي يصبح القانون نافذا، يجب أن يمر بقراءتين إضافيتين في البرلمان الإسرائيلي.

وبحسب نص المشروع، ستطبق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين "يقتلون إسرائيليين بدوافع عنصرية وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل وإحياء الشعب اليهودي في أرضه"، حسبما ذكرت الصحيفة.



"سيطبق عملياً على العرب"

في حين رأى عدد من منتقدي هذا القانون، أن صياغة المشروع "ستطبق عملياً على العرب الذين يقتلون اليهود فقط، وليس على المتطرفين اليهود الذين ينفذون هجمات ضد "، حسب ما نقلت "أسوشييتد برس".



وكانت محاولات سابقة لإدخال عقوبة الإعدام على من يوصفون بـ "الإرهابيين" فشلت قبل فترة.

يذكر أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام على جريمة القتل عام 1954، رغم أن التشريعات استمرت بالسماح بها في ظروف محددة، مثل "المجرمين النازيين أو الخيانة في زمن الحرب".



وكان إعدام النازي البارز أدولف أيخمان عام 1962 آخر مرة نُفذت فيها عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة عادية .