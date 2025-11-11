رئيس كتلة الحكمة الوطني: التصويت يستغرق دقائق لكن نتائجه تستمر 4 سنوات



وقال الحكيم للصحافيين بعد الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي لكبار المسؤولين في فندق الرشيد ببغداد: "نوصي الشعب بأن عملية التصويت تستغرق دقائق لكن نتائجها تستمر أربع سنوات، لذلك فإن المشاركة مهمة جداً للتعبير عن الإرادة الحرة". دعا رئيس كتلة الوطني، عمار الحكيم، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية والتعبير عن تطلعاتهم بكل حرية وأمان.وقال الحكيم للصحافيين بعد الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي لكبار المسؤولين في فندق الرشيد ببغداد: "نوصي الشعب بأن عملية التصويت تستغرق دقائق لكن نتائجها تستمر أربع سنوات، لذلك فإن المشاركة مهمة جداً للتعبير عن الإرادة الحرة".

كما حث للعودة إلى طاولة الحوارات وتشكيل الحكومة وطالب القوات الأمنية بحماية أمن الانتخابات، وفق وكالة .



كذلك دعا المفوضية المستقلة للانتخابات في إلى حماية أصوات الناخبين، مشدداً على أن "أصوات الشعب مسؤولية في أعناقكم لأن هذه الانتخابات مفصلية لتحقيق السلام المستدام".