عربي-دولي

رئيس كتلة الحكمة الوطني: التصويت يستغرق دقائق لكن نتائجه تستمر 4 سنوات

11-11-2025 | 02:37
دعا رئيس كتلة الحكمة الوطني، عمار الحكيم، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية والتعبير عن تطلعاتهم بكل حرية وأمان.
وقال الحكيم للصحافيين بعد الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي لكبار المسؤولين في فندق الرشيد ببغداد: "نوصي الشعب العراقي بأن عملية التصويت تستغرق دقائق لكن نتائجها تستمر أربع سنوات، لذلك فإن المشاركة مهمة جداً للتعبير عن الإرادة الحرة".
كما حث القوى السياسية للعودة إلى طاولة الحوارات وتشكيل الحكومة وطالب القوات الأمنية بحماية أمن الانتخابات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كذلك دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى حماية أصوات الناخبين، مشدداً على أن "أصوات الشعب مسؤولية في أعناقكم لأن هذه الانتخابات مفصلية لتحقيق السلام المستدام".
