عربي-دولي

بنحو 500 مليون دولار.. هذا ما ستبنيه أميركا قرب حدود غزة

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:22
أكد مسؤولون إسرائيليون ان واشنطن تخطط لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حدود غزة داخل إسرائيل، وفق ما أورد تقرير حصري نشره موقع "شومريم".
وبحسب المسؤولين، فإن المنشأة ستُستخدم من قبل قوات دولية عاملة في قطاع غزة للمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار، ويمكن أن تستوعب عدة آلاف من الجنود.

وقدّر المسؤولون الميزانية المتوقعة للمشروع بنحو 500 مليون دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، دفع مسؤولون أميركيون بالمقترح خلال مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبدأوا استطلاع مواقع محتملة لإقامة القاعدة في محيط غزة.

ونقلت مصادر أمنية للموقع أن هذه الخطوة تمثّل تحوّلًا كبيرًا في مستوى الانخراط الأميركي.

وقد تثير هذه الاستثمارات الضخمة نقاشًا سياسيًا داخل الولايات المتحدة، حيث يعارض العديد من الجمهوريين توسيع الوجود العسكري الأميركي في الخارج، خصوصًا في ظل الضغوط المالية الداخلية وتعب الناخبين من التدخلات الخارجية.






