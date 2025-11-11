بنحو 500 مليون دولار.. هذا ما ستبنيه أميركا قرب حدود غزة

Advertisement

أكد مسؤولون إسرائيليون ان تخطط لبناء كبيرة في منطقة حدود غزة داخل ، وفق ما أورد تقرير حصري نشره موقع "شومريم".وبحسب المسؤولين، فإن المنشأة ستُستخدم من قبل قوات دولية عاملة في للمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار، ويمكن أن تستوعب عدة آلاف من الجنود.وقدّر المسؤولون الميزانية المتوقعة للمشروع بنحو 500 مليون دولار.وفي الأسابيع الأخيرة، دفع مسؤولون أميركيون بالمقترح خلال مناقشات مع الحكومة والجيش ، وبدأوا استطلاع مواقع محتملة لإقامة في محيط غزة.ونقلت مصادر أمنية للموقع أن هذه الخطوة تمثّل تحوّلًا كبيرًا في مستوى الانخراط الأميركي.وقد تثير هذه الاستثمارات الضخمة نقاشًا سياسيًا داخل ، حيث يعارض العديد من الجمهوريين توسيع الوجود العسكري الأميركي في الخارج، خصوصًا في ظل الضغوط المالية الداخلية وتعب الناخبين من التدخلات الخارجية.