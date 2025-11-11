تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق غزة

Advertisement

أكد مصدر فلسطيني ومسؤول في حركة ومسؤولون أتراك أن تعمل مع ووسطاء عرب لتوفير ممر آمن لمقاتلي حماس المتحصنين في الأنفاق التي تسيطر عليها جنوب .وقال مصدر فلسطيني مقرب من جهود الوساطة إن أنقرة تشارك في الوساطة بشأن مصير المقاتلين، وتعمل إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة .كما أوضح مسؤولان تركيان، أحدهما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ، أن الجانب يتوسط في المحادثات بشأن مصير 200 فلسطيني، دون ذكر تفاصيل.كما أكد مسؤول في حماس، طلب عدم نشر اسمه، أن أنقرة ضمن الوسطاء لكنه لم يخض في تفاصيل المفاوضات، قائلا إنها تتناول قضية أمنية حساسة.في المقابل، لم يرد مكتب بنيامين على طلب للتعليق على الدور التركي.(العربية)