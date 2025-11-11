برّاك: سوريا أصبحت شريكاً أساسيّاً لأميركا

Advertisement

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى أنّ "اجتماع الرئيس السوري ونظيره الأميركي يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي باتت شريكا أساسيا لواشنطن".وقال برّاك، إنّ "لقاء وترامب لحظة تاريخية بالغة الأهمية، وسوريا كانت هي المشكلة واليوم أصبحت شريكا أساسيا لنا".وأضاف: "أصبحت الحكومة شريكا أساسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة داعش والحرب على الإرهاب".واعتبر برّاك أنّ "مشاركة سوريا في جهود المنطقة لحل مشاكلها الإقليمية تعكس تحولا مهما، وقال إن "سياسات منحت السوريين فرصة للازدهار والمشاركة الفاعلة في ". (روسيا اليوم)