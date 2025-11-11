26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
برّاك: سوريا أصبحت شريكاً أساسيّاً لأميركا
Lebanon 24
11-11-2025
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
توم برّاك
أنّ "اجتماع الرئيس السوري
أحمد الشرع
ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي باتت شريكا أساسيا لواشنطن".
Advertisement
وقال برّاك، إنّ "لقاء
الشرع
وترامب لحظة تاريخية بالغة الأهمية، وسوريا كانت هي المشكلة واليوم أصبحت شريكا أساسيا لنا".
وأضاف: "أصبحت الحكومة
السورية
شريكا أساسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة داعش والحرب على الإرهاب".
واعتبر برّاك أنّ "مشاركة سوريا في جهود المنطقة لحل مشاكلها الإقليمية تعكس تحولا مهما، وقال إن "سياسات
الرئيس ترامب
منحت السوريين فرصة للازدهار والمشاركة الفاعلة في
الأمن الإقليمي
". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن
Lebanon 24
معوّض: الاغتراب اللبناني شريك أساسي في إنقاذ الوطن
11/11/2025 15:27:36
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
Lebanon 24
برّاك: اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد بالغ الأهمية لسوريا وتركيا وأميركا
11/11/2025 15:27:36
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: سوريا شريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي
Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: سوريا شريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي
11/11/2025 15:27:36
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع: سألتقي الرئيس ترامب وأناقش معه العلاقات بين سوريا وأميركا
Lebanon 24
أحمد الشرع: سألتقي الرئيس ترامب وأناقش معه العلاقات بين سوريا وأميركا
11/11/2025 15:27:36
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الإقليمي
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
روسيا اليوم
أحمد الشرع
توم برّاك
السورية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
Lebanon 24
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
08:14 | 2025-11-11
11/11/2025 08:14:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
Lebanon 24
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
08:00 | 2025-11-11
11/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
Lebanon 24
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
Lebanon 24
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
07:00 | 2025-11-11
11/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
Lebanon 24
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
06:50 | 2025-11-11
11/11/2025 06:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
11:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:14 | 2025-11-11
سرقة تهزّ متحف دمشق... فقدان 6 تماثيل رومانيّة
08:00 | 2025-11-11
غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟
07:13 | 2025-11-11
إنفجار وحريق كبير... شاهدوا بالفيديو ما تسبّب به حادث في إيران
07:00 | 2025-11-11
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
06:50 | 2025-11-11
في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير
06:30 | 2025-11-11
تقرير أميركي يكشف عن بوابة أفريقية جديدة يستخدمها الحرس الثوري.. هذه الغاية منها
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 15:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24