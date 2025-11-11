Advertisement

برّاك: سوريا أصبحت شريكاً أساسيّاً لأميركا

Lebanon 24
11-11-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1440855-638984602989684351.jpg
Doc-P-1440855-638984602989684351.jpg photos 0
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك أنّ "اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي باتت شريكا أساسيا لواشنطن".
وقال برّاك، إنّ "لقاء الشرع وترامب لحظة تاريخية بالغة الأهمية، وسوريا كانت هي المشكلة واليوم أصبحت شريكا أساسيا لنا".

وأضاف: "أصبحت الحكومة السورية شريكا أساسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة داعش والحرب على الإرهاب".

واعتبر برّاك أنّ "مشاركة سوريا في جهود المنطقة لحل مشاكلها الإقليمية تعكس تحولا مهما، وقال إن "سياسات الرئيس ترامب منحت السوريين فرصة للازدهار والمشاركة الفاعلة في الأمن الإقليمي". (روسيا اليوم)
