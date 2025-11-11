"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟



وبحسب التقرير، فإنّ "الجيش الإسرائيليّ رصد في الأيام الأخيرة عدة طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي ووصلت مباشرةً إلى ، ما يشكّل تصعيدًا خطيرًا في ظاهرة تهريب الأسلحة". ذكرت " "، أنّ موقع "كيبا" الإسرائيليّ قال في تقريرٍ، إنّ " تُراقب بقلق شديد تحوّل حركة " " إلى وسائل أكثر تطوراً لتهريب الأسلحة، أبرزها الطائرات المسيّرة من شبه ".وبحسب التقرير، فإنّ "الجيش الإسرائيليّ رصد في الأيام الأخيرة عدة طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي ووصلت مباشرةً إلى ، ما يشكّل تصعيدًا خطيرًا في ظاهرة تهريب الأسلحة".

وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّ "هذا الأمر يُشير إلى تحوّل استراتيجي في سُبل التموين اللوجستي لحركة "حماس". فأصبحت الطائرات المسيّرة وسيلة رئيسية لتجاوز الحواجز الأمنية على طول الحدود".

وأضاف أنّ "هذه الشحنات تستهدف إعادة العسكرية لـ"حماس"، لإعادة بناء البنية التحتية بعد الضربات الثقيلة التي تلقتها في الجولات السابقة".



وأشار الموقع إلى أنّ "التهديد الأمني تحوّل من الاعتماد التقليدي على أنفاق تحت محور فيلادلفيا، إلى استخدام طائرات مسيرة تُحلّق فوق الحدود، من تحت أنف الجيش ، مما يُعقّد مهمة الرصد والاعتراض، ويُجبر إسرائيل على تطوير آليات دفاع جديدة". (روسيا اليوم)