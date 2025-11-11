24
عربي-دولي
"تصعيد خطير"... كيف تنقل "حماس" السلاح بعد الحرب؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
07:00
photos
ذكرت "
روسيا اليوم
"، أنّ موقع "كيبا" الإسرائيليّ قال في تقريرٍ، إنّ "
إسرائيل
تُراقب بقلق شديد تحوّل حركة "
حماس
" إلى وسائل أكثر تطوراً لتهريب الأسلحة، أبرزها الطائرات المسيّرة
القادمة
من شبه
جزيرة سيناء
".
وبحسب التقرير، فإنّ "الجيش الإسرائيليّ رصد في الأيام الأخيرة عدة طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي
المصرية
ووصلت مباشرةً إلى
قطاع غزة
، ما يشكّل تصعيدًا خطيرًا في ظاهرة تهريب الأسلحة".
وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّ "هذا الأمر يُشير إلى تحوّل استراتيجي في سُبل التموين اللوجستي لحركة "حماس". فأصبحت الطائرات المسيّرة وسيلة رئيسية لتجاوز الحواجز الأمنية على طول الحدود".
وأضاف أنّ "هذه الشحنات تستهدف إعادة
بناء القدرات
العسكرية لـ"حماس"، لإعادة بناء البنية التحتية بعد الضربات الثقيلة التي تلقتها في الجولات السابقة".
وأشار الموقع إلى أنّ "التهديد الأمني تحوّل من الاعتماد التقليدي على أنفاق تحت محور فيلادلفيا، إلى استخدام طائرات مسيرة تُحلّق فوق الحدود، من تحت أنف الجيش
الإسرائيلي
، مما يُعقّد مهمة الرصد والاعتراض، ويُجبر إسرائيل على تطوير آليات دفاع جديدة". (روسيا اليوم)
