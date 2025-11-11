في الولايات المتحدة.. سحب عاجل لحليب أطفال شهير

24
أصدرت شركة ByHeart، مقرها ريدينغ في بنسلفانيا، سحبا طوعيا عاجلا لدفعتين من حليب الأطفال بعد اكتشاف محتمل لبكتيريا خطيرة أدى إلى دخول عدد من الرضع المستشفيات في
الولايات المتحدة
.
وجاء الاستدعاء عقب إخطار من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) بشأن تحقيق موسع في تفشي التسمم الوشيقي لدى الأطفال حديثي الولادة. وأبلغت الإدارة الشركة في 7 تشرين الثاني عن 83 حالة إصابة بالتسمم الوشيقي لدى الأطفال منذ آب 2025، من بينها 13 رضيعا تناولوا حليب ByHeart تم إدخالهم المستشفى في 10 ولايات هي: أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي ومينيسوتا ونيوجيرسي وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وتكساس وواشنطن.
ويشمل الاستدعاء دفعتين من حليب الأطفال ByHeart Whole Nutrition برمزي الدفعتين 251261P2 و251131P2، مع تاريخ انتهاء الصلاحية 1 كانون الأول 2026 ورقم المنتج العالمي 5004496800.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء أنه لم يتم تأكيد أي صلة مباشرة بين منتجات حليب الأطفال والمرض. ومع ذلك، أظهرت اختبارات أجرتها إدارة الصحة العامة في
كاليفورنيا
على علبة من حليب ByHeart المجفف المعطاة لطفل مصاب بالتسمم الوشيقي وجود البكتيريا المنتجة لسم البوتولينوم.
وأكدت ByHeart أن الاستدعاء يتم احترازيا، حيث لم تثبت إدارة الغذاء والدواء أي صلة مباشرة بين حليب الأطفال وحالات التسمم، ولا توجد سابقة تاريخية لحدوث ذلك.
وصرحت ميا فانت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: "سلامة كل رضيع يستخدم حليبنا هي أولويتنا القصوى. رغم عدم وجود أي تأكيد على التلوث، يعكس السحب الطوعي التزامنا بالشفافية وسلامة الأطفال وأولياء أمورهم".
ويمكن للمستهلكين التحقق من رمز الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية أسفل العلبة.
والتسمم الوشيقي للرضع حالة نادرة لكنها قد تكون قاتلة، تصيب عادة الأطفال دون سن 12 شهرا. ويحدث عندما تدخل أبواغ بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم أمعاء الرضيع، وتنمو لتنتج سم البوتولينوم.
وتشمل الأعراض: الإمساك وضعف العضلات وتدلي الجفون وضعف البكاء وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة. ولا يحتوي الطعام المسبب على السم مباشرة، بل على أبواغ تنتج السم داخل الجسم. ويعد العسل أشهر الأطعمة المرتبطة بالمرض، لذلك يُنصح بعدم إعطائه للأطفال دون السنة. (روسيا اليوم)
