غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "الغارديان" تحدّثت في تقريرٍ، عن توتّر علاقة الروسية سيرغي لافروف والرئيس الروسي .

وأشارت الصحيفة البريطانيّة إلى أنّ غياب لافروف عن مناسبتين فقط لا يُبرّر الأخبار المنتشرة حول إستبعاده من منصبه.



وقال الكرملين إنّ لافروف "يواصل عمله بنشاط"، نافياً تكهنات إعلامية بتهميشه، أو احتمال إقالته، بعد غيابه عن الساحة العامة.



وعندما سُئل الكرملين عن شائعات فقدان لافروف لتأييد ، نفى هذه الأخبار ووصفها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، قائلاً إنه "لا داعي للقلق" و"كل شيء على ما يرام".



وصرح مسؤول سابق كبير في الكرملين لصحيفة "الغارديان" بأنه لا يوجد ما يشير إلى "إبعاد" لافروف، مشيراً إلى أن غيابه عن مناسبتين عامتين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على فقدانه مكانته.



وقال المسؤول السابق الذي تحدث شريطة عدم هويته، إنه من غير المرجح أن يتخلى بوتين عن خدمه بإخلاص لعقود.



لكنه قال، إن لافروف "أساء إدارة" محادثته مع روبيو و"أفسدها دبلوماسياً".



وأضاف المصدر، أن لافروف قدّم مجموعة من المطالب الصارمة ليبدو وطنياً في نظر الكرملين، وهو موقفٌ أثبت في النهاية أنه غير مُجدٍ.



وقال، إن بوتين أبدى سابقاً انزعاجه من نبرة لافروف العدائية المتزايدة وتراجع قدرته على إظهار براعته الدبلوماسية. (الامارات 24)