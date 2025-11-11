Advertisement

عربي-دولي

غاب عن إجتماعين مهمّين... هل استبعد بوتين وزير خارجيته؟

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1440903-638984686922764642.jpg
Doc-P-1440903-638984686922764642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "الغارديان" تحدّثت في تقريرٍ، عن توتّر علاقة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Advertisement
 
وأشارت الصحيفة البريطانيّة إلى أنّ غياب لافروف عن مناسبتين فقط لا يُبرّر الأخبار المنتشرة حول إستبعاده من منصبه.
 
وقال الكرملين إنّ لافروف "يواصل عمله بنشاط"، نافياً تكهنات إعلامية بتهميشه، أو احتمال إقالته، بعد غيابه الطويل عن الساحة العامة.

وعندما سُئل الكرملين عن شائعات فقدان لافروف لتأييد بوتين، نفى هذه الأخبار ووصفها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، قائلاً إنه "لا داعي للقلق" و"كل شيء على ما يرام".

وصرح مسؤول سابق كبير في الكرملين لصحيفة "الغارديان" بأنه لا يوجد ما يشير إلى "إبعاد" لافروف، مشيراً إلى أن غيابه عن مناسبتين عامتين لا يُعد في حد ذاته دليلًا على فقدانه مكانته. 

وقال المسؤول السابق الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من غير المرجح أن يتخلى بوتين عن دبلوماسي خدمه بإخلاص لعقود.

لكنه قال، إن لافروف "أساء إدارة" محادثته مع روبيو و"أفسدها دبلوماسياً".

وأضاف المصدر، أن لافروف قدّم مجموعة من المطالب الصارمة ليبدو وطنياً في نظر الكرملين، وهو موقفٌ أثبت في النهاية أنه غير مُجدٍ.

وقال، إن بوتين أبدى سابقاً انزعاجه من نبرة لافروف العدائية المتزايدة وتراجع قدرته على إظهار براعته الدبلوماسية. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيطاليا: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات
lebanon 24
11/11/2025 18:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مهمة وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد "تحسين الصورة منعاً للتدهور"
lebanon 24
11/11/2025 18:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر أوربان يقول إن التحضيرات لاجتماع ترامب- بوتين قد بدأت (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/11/2025 18:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24
من حضر ومن غاب عن قمة الدوحة الطارئة؟
lebanon 24
11/11/2025 18:36:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

وزير الخارجية

البريطاني

دبلوماسي

الإمارات

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-11-11
11:16 | 2025-11-11
10:44 | 2025-11-11
10:25 | 2025-11-11
10:20 | 2025-11-11
10:17 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24