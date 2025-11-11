قبل إنتهاء ولاية ترامب... هذا ما تُريد إسرائيل فعله في إيران

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنّ تقارير إسرائيليّة كشفت أنّ وضعت هدفاً استراتيجياً غير مسبوق، وهو "إسقاط النظام قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي ".وقال مسؤول إسرائيلي كبير فضّل عدم هويته، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ " تعمل على إعادة بناء مخزونها من الصواريخ المتطورة، الذي استُهلك إلى حدّ كبير خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران الماضي"، ولفت إلى أنّ "إسرائيل تراقب هذه التطورات عن كثب".وفي هذا السياق أيضاً، نقلت القناة الـ13 الإسرائيليّة عن مصدر أمني قوله، إنّه "في حال اندلاع مواجهة جديدة، فإن إسرائيل سترد بقوة أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مع استعدادات إسرائيلية لسيناريو حرب أطول بكثير من 12 يوماً".وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، كشف أنّ " زادت بشكل كبير من وتيرة إنتاجها الصاروخي، في وقت يرى فيه مسؤولون وخبراء إقليميون أن اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل بات مسألة وقت".وأفاد تقرير "نيويورك تايمز" أيضاً، بأن الضربات والأميركية خلال حرب حزيران الماضي، لم تلحق الضرر الذي كان يُعتقد سابقاً بالمنشآت النووية ، ما يدفع الجانبين للاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة. (الامارات 24)