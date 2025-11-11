Advertisement

عربي-دولي

قبل إنتهاء ولاية ترامب... هذا ما تُريد إسرائيل فعله في إيران

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:30
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ تقارير إسرائيليّة كشفت أنّ إسرائيل وضعت هدفاً استراتيجياً غير مسبوق، وهو "إسقاط النظام الإيراني قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب". 
وقال مسؤول إسرائيلي كبير فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ "إيران تعمل على إعادة بناء مخزونها من الصواريخ المتطورة، الذي استُهلك إلى حدّ كبير خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران الماضي"، ولفت إلى أنّ "إسرائيل تراقب هذه التطورات عن كثب".

وفي هذا السياق أيضاً، نقلت القناة الـ13 الإسرائيليّة عن مصدر أمني قوله، إنّه "في حال اندلاع مواجهة جديدة، فإن إسرائيل سترد بقوة أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مع استعدادات إسرائيلية لسيناريو حرب أطول بكثير من 12 يوماً".

وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، كشف أنّ "طهران زادت بشكل كبير من وتيرة إنتاجها الصاروخي، في وقت يرى فيه مسؤولون وخبراء إقليميون أن اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل بات مسألة وقت".

وأفاد تقرير "نيويورك تايمز" أيضاً، بأن الضربات الإسرائيلية والأميركية خلال حرب حزيران الماضي، لم تلحق الضرر الذي كان يُعتقد سابقاً بالمنشآت النووية الإيرانية، ما يدفع الجانبين للاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة. (الامارات 24)
 
 
 
