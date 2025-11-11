Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1440940-638984761316484026.png
Doc-P-1440940-638984761316484026.png photos 0
شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على "ضرورة حلّ الأزمة المعيشية في إيران".
وقال بزشكيان خلال كلمة ألقاها خلال جلسة علنية لمجلس النواب:" لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع، وموزانة هذا العام يجب أن تُنظم، بحيث تحتل معيشة المواطنين سلم الأولويات".

ورأى أنه "إذا لم تحلّ المشكلة المعيشية، فهذا يعني انحراف الحكومة عن الطريق الصحيح".

طالب بزشكيان مجلس النواب بمساعدته في إدارة الموارد والإمكانات المتعلقة بالأمور المعيشية، وقال: "أتحمّل ذنبي، لكن ليست كلّ الذنوب ذنوبي وحدي. على المؤسسات والهيئات الأخرى أيضاً أن تعترف بأخطائها". (العربية)
الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيراني

بزشكيان

إيران

سعود

إيرا

دارت

