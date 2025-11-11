بزشكيان: لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع

Advertisement

شدد على "ضرورة حلّ الأزمة المعيشية في ".وقال خلال كلمة ألقاها خلال جلسة علنية لمجلس النواب:" لا يمكننا أن نحكم والشعب جائع، وموزانة هذا العام يجب أن تُنظم، بحيث تحتل معيشة المواطنين سلم الأولويات".ورأى أنه "إذا لم تحلّ المشكلة المعيشية، فهذا يعني انحراف الحكومة عن الطريق الصحيح".طالب بزشكيان مجلس النواب بمساعدته في إدارة الموارد والإمكانات المتعلقة بالأمور المعيشية، وقال: "أتحمّل ذنبي، لكن ليست كلّ الذنوب ذنوبي وحدي. على المؤسسات والهيئات الأخرى أيضاً أن تعترف بأخطائها". (العربية)