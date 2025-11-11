Advertisement

عربي-دولي

كان على متنها 20 شخصاً... سقوط طائرة شحن تركية فوق جورجيا

Lebanon 24
11-11-2025 | 10:05
بعدما تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 في جورجيا إثر إقلاعها من أذربيجان اليوم الثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع التركية أن 20 عسكرياً تركياً كانوا على متنها.
وقالت الوزارة في بيان: "كان هناك 20 عسكرياً تركياً على متن الطائرة المحطمة، بالإضافة إلى طاقمها".
 
كما أضافت أن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الحادث لا تزال جارية.
 
وأشارت إلى أنها تنسق مع السلطات الجورجية. (العربية) 
