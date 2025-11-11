كان على متنها 20 شخصاً... سقوط طائرة شحن تركية فوق جورجيا

Advertisement

بعدما تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من طراز سي-130 في إثر إقلاعها من أذربيجان اليوم الثلاثاء، أكدت أن 20 عسكرياً تركياً كانوا على متنها.وقالت الوزارة في بيان: "كان هناك 20 عسكرياً تركياً المحطمة، بالإضافة إلى طاقمها".