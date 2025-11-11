Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُشرّع إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية… والصلاحيات بيد "وزير واحد"

Lebanon 24
11-11-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1440956-638984784190514149.webp
Doc-P-1440956-638984784190514149.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يسمح للحكومة بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية أو حجب مواقعها بحجة "الإضرار بأمن الدولة"، في خطوة تُعدّ توسعًا غير مسبوق لصلاحيات السلطة التنفيذية على حساب حرية الصحافة.
Advertisement

القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، حصل على تأييد 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبموجب مشروع القانون، يُمنح وزير الاتصالات صلاحية إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها دون أي قرار قضائي، وتتحول الإجراءات التي كانت تُتخذ استنادًا إلى "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال حرب غزة إلى تشريع دائم لا يرتبط بحالة حرب أو طوارئ.

ويتيح القانون للوزير إصدار أوامر لمشغّلي المواقع وشركات البث في إسرائيل بوقف أو تقييد أي محتوى إعلامي، والتوجّه إلى وزير الأمن لاتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية. 
كما يُلغي شرط المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، بحيث تبقى القرارات سارية إلى أن يقرّر الوزير خلاف ذلك، دون سقف زمني.

ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أغلقت مكاتب قناة الجزيرة في أيار 2024، وهو ما أدانته الشبكة واعتبرته "فعلاً تعسفيًا يعتدي على الحق في الوصول إلى المعلومات".

وتشمل التعديلات الجديدة أيضًا فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على أي جهة تخالف أوامر الإغلاق أو تواصل بثّ المحتوى المحظور. كما أشارت المستشارة القانونية للجنة الأمن القومي إلى أن القانون يمكن أن يُطبّق أيضًا على منصات رقمية مثل يوتيوب.

وبحسب "هآرتس"، يسعى كالنر إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل منع استقبال قنوات إعلامية أجنبية في إسرائيل والضفة الغربية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

القانون الجديد أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الصحافية والقانونية، التي اعتبرت أنّ تحويل الصلاحيات الاستثنائية إلى قاعدة دائمة يمثّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والإعلام، ويضع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية تحت سلطة رقابة حكومية مفتوحة دون رقابة قضائية مستقلة.

(الصحافة الإسرائيلية)
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في مطار رامون بسبب الخوف من تسلل طائرة مسيّرة
lebanon 24
11/11/2025 18:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مؤقت لثلاث طرق في دبي وتحديث رسوم "سالك"
lebanon 24
11/11/2025 18:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: الصلاحيات الكاملة بشأن المساعدات الإنسانية في غزة ستبقى بيد إسرائيل
lebanon 24
11/11/2025 18:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الكنيست الإسرائيلي صدق في قراءة أولى على "قانون الجزيرة" الذي يتيح إغلاق أي وسيلة إعلام دون قرار قضائي
lebanon 24
11/11/2025 18:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

وسائل الإعلام

وزارة الدفاع

الأمن القومي

الإسرائيلية

أمن الدولة

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-11-11
11:16 | 2025-11-11
10:44 | 2025-11-11
10:25 | 2025-11-11
10:17 | 2025-11-11
10:05 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24