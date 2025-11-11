Advertisement

إقتصاد

في هذه الدولة.. كهرباء مجانية

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1440993-638984833504860886.png
Doc-P-1440993-638984833504860886.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقترحت الحكومة الأسترالية برنامجًا يتيح للمواطنين 3 ساعات على الأقل من الكهرباء مجانًا يوميًا ضمن مشروع تجريبي يُطبّق ابتداءً من يوليو المقبل في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرقي كوينزلاند مع خطط للتوسّع لاحقًا.
Advertisement
 
تستهدف الخطة إفادة سكان الشقق الذين لا يملكون أسطحًا لتركيب الألواح الشمسية، وتشجّع المشتركين، بعد التسجيل، على نقل استهلاكهم إلى منتصف النهار، إذ تُرجَّح الساعات بين 11 صباحًا و2 ظهرًا.
 
وتُظهر المعطيات ازدهار الطاقة الشمسية في البلاد: تكلفة تركيب الألواح على الأسطح نحو 840 دولارًا للكيلوواط قبل الخصومات، وأكثر من ثلث المنازل مزوّد بها.
 
كما يمكن للأجهزة الذكية مساعدة الأسر على جدولة شحن السيارات الكهربائية أو تشغيل الغسالات خلال ساعات الذروة الشمسية.
 
ووفق التصريحات الرسمية، يسهم هذا التحويل في تخفيف الضغط الليلي على الشبكة، حيث تكون الطاقة أعلى كلفة لاعتمادها أكثر على الفحم والغاز، ويُقلّص الحاجة إلى بطاريات الشبكة المخصّصة لامتصاص فائض الطاقة الشمسية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
"محروقات مجانية" للعسكريين
lebanon 24
11/11/2025 21:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قرطبا تطلق حملة تلقيح مجانية ضد الإنفلونزا
lebanon 24
11/11/2025 21:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دليل مجاني للمواطنين حول حقوقهم الصحية وواجباتهم في لبنان
lebanon 24
11/11/2025 21:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم طبي مجاني لفحص العيون وتوزيع نظارات في جزّين
lebanon 24
11/11/2025 21:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

جنوب أستراليا

الأسترالية

الأسترالي

نيو ساوث

أستراليا

جنوب شرق

الغاز

طاريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:08 | 2025-11-11
14:00 | 2025-11-11
13:00 | 2025-11-11
13:00 | 2025-11-11
12:59 | 2025-11-11
12:46 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24