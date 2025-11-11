في هذه الدولة.. كهرباء مجانية

23
اقترحت الحكومة
الأسترالية
برنامجًا يتيح للمواطنين 3 ساعات على الأقل من الكهرباء مجانًا يوميًا ضمن مشروع تجريبي يُطبّق ابتداءً من يوليو المقبل في
نيو ساوث
ويلز
وجنوب
أستراليا
وجنوب شرقي كوينزلاند مع خطط للتوسّع لاحقًا.
تستهدف الخطة إفادة سكان الشقق الذين لا يملكون أسطحًا لتركيب الألواح الشمسية، وتشجّع المشتركين، بعد التسجيل، على نقل استهلاكهم إلى منتصف النهار، إذ تُرجَّح الساعات بين 11 صباحًا و2 ظهرًا.
وتُظهر المعطيات ازدهار الطاقة الشمسية في البلاد: تكلفة تركيب الألواح على الأسطح نحو 840 دولارًا للكيلوواط قبل الخصومات، وأكثر من ثلث المنازل مزوّد بها.
كما يمكن للأجهزة الذكية مساعدة الأسر على جدولة شحن السيارات الكهربائية أو تشغيل الغسالات خلال ساعات الذروة الشمسية.
ووفق التصريحات الرسمية، يسهم هذا التحويل في تخفيف الضغط الليلي على الشبكة، حيث تكون الطاقة أعلى كلفة لاعتمادها أكثر على الفحم والغاز، ويُقلّص الحاجة إلى بطاريات الشبكة المخصّصة لامتصاص فائض الطاقة الشمسية. (العربية)
