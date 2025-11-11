Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهاجم باريس.. "مشكلات كثيرة مع الفرنسيين"

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:46
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن واشنطن واجهت "الكثير من المشكلات مع الفرنسيين"، مقاطعًا المذيعة لورا إنغراهام حين تحدثت عن طلاب صينيين يتجسسون على الجامعات الأميركية بقوله: "هل تعتقدين أن الفرنسيين أفضل؟ لست متأكدًا".
ورغم علاقة وُصفت بالوثيقة مع إيمانويل ماكرون وشهدت مواقف ودّية واتصالًا مباشرًا منه في أيلول لإبلاغه بتوقيفه في الشارع بسبب الموكب الرئاسي الأميركي بنيويورك، أقرّ ترامب بتوترات تتعلّق بمناخ وسياسات أخرى، ومنها معارضته اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والضغط على أوروبا لزيادة إنفاق "الناتو" مع سعي ماكرون لحشد دعمه لأوكرانيا.
 
كما انتقد ترامب السياسة الضريبية الفرنسية معتبرًا أنها تفرض ضرائب "غير عادلة" على التقنيات الأميركية. (سكاي نيوز)
