ترامب يهاجم باريس.. "مشكلات كثيرة مع الفرنسيين"

قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن واجهت "الكثير من المشكلات مع الفرنسيين"، مقاطعًا المذيعة لورا إنغراهام حين تحدثت عن طلاب صينيين يتجسسون على الجامعات الأميركية بقوله: "هل تعتقدين أن الفرنسيين أفضل؟ لست متأكدًا".

Advertisement

ورغم علاقة وُصفت بالوثيقة مع وشهدت مواقف ودّية واتصالًا مباشرًا منه في أيلول لإبلاغه بتوقيفه في الشارع بسبب الموكب الرئاسي الأميركي بنيويورك، أقرّ بتوترات تتعلّق بمناخ وسياسات أخرى، ومنها معارضته اعتراف بدولة والضغط على لزيادة إنفاق "الناتو" مع سعي لحشد دعمه لأوكرانيا.

كما انتقد ترامب السياسة الضريبية معتبرًا أنها تفرض ضرائب "غير عادلة" على التقنيات الأميركية. (سكاي نيوز)