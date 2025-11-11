22
عباس: الإجراءات القانونية بحق هشام حرب بلغت مراحلها النهائية
Lebanon 24
11-11-2025
|
14:38
قال الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"
الفرنسية
إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطن الفلسطيني هشام حرب وصلت إلى مراحلها النهائية.
جاءت تصريحات عباس تعليقًا على طلب فرنسي رسمي لتسليم حرب، على خلفية قضية تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح عباس أن اعتراف
فرنسا
بدولة
فلسطين
"هيأ إطارا مناسبا للتعاون القضائي" بين الجانبين، مؤكدا حرص
السلطة الفلسطينية
على احترام الاتفاقيات القانونية الثنائية، والتعامل مع الملف وفق الأطر القضائية المعمول بها في القانون الفلسطيني والدولي.
يأتي ذلك على هامش اجتماع عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية
باريس
، مع
ماكرون
.
