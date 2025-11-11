القاهرة ترفض تقسيم السودان وتدعو لتسريع الإغاثة

Advertisement

عُقد اجتماع مصري-سوداني-أممي في بورسودان بمشاركة وزيري الخارجية ومحيي الدين سالم، وتوم فليتشر لبحث تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية.شددت مصر على دعم وحدة ورفض أي مخططات للتقسيم، ودعت لتأمين وصول المساعدات ودعم الجهود الإقليمية والدولية للسلام.وأكدت اهتمام مؤسساتها بالأوضاع الإنسانية وتسهيل دخول الإغاثة عبر منافذها، مشيدة بانفتاح مفوضية الإنساني السودانية على المنظمات.تأتي الخطوة وسط حرب بين الجيش والدعم السريع أدت لانهيار واسع، مع 14.3 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاد ووفاة أكثر من 25 ألفاً جراء الجوع والأمراض. ومنذ اندلاع القتال، فتحت مصر 7 معابر وأرسلت 42 قافلة تضم 12 ألف طن من المساعدات بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه. (روسيا اليوم)