عربي-دولي

القاهرة ترفض تقسيم السودان وتدعو لتسريع الإغاثة

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:45
عُقد اجتماع مصري-سوداني-أممي في بورسودان بمشاركة وزيري الخارجية بدر عبد العاطي ومحيي الدين سالم، وتوم فليتشر لبحث تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية. 
شددت مصر على دعم وحدة السودان ورفض أي مخططات للتقسيم، ودعت لتأمين وصول المساعدات ودعم الجهود الإقليمية والدولية للسلام.

وأكدت القاهرة اهتمام مؤسساتها بالأوضاع الإنسانية وتسهيل دخول الإغاثة عبر منافذها، مشيدة بانفتاح مفوضية العون الإنساني السودانية على المنظمات. 

تأتي الخطوة وسط حرب بين الجيش والدعم السريع أدت لانهيار واسع، مع 14.3 مليون طفل يعانون سوء تغذية حاد ووفاة أكثر من 25 ألفاً جراء الجوع والأمراض. ومنذ اندلاع القتال، فتحت مصر 7 معابر وأرسلت 42 قافلة تضم 12 ألف طن من المساعدات بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار جنيه. (روسيا اليوم)
