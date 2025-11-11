قمة بوتين–ترامب مؤجلة.. موسكو مستعدة لاستئناف التحضيرات

Advertisement

أعلن استعداد لمناقشة استئناف العمل التحضيري لقمة بوتين– ، مؤكّدًا الانفتاح على بحث "شكوك" بشأن أنشطة روسية سرّية مزعومة. وذكّر بأن اتصالًا في 16 تشرين الاول أسفر عن اتفاق مبدئي على لقاء قريب في بودابست، لكنه تأجّل لعدم توحيد المواقف حول تسوية النزاع الأوكراني، مع تأكيد الجانبين انعقاده عند تهيّؤ الظروف.وقال إن موسكو انتظرت مبادرة أميركية لتحديد زمان ومكان اجتماع تحضيري، لافتًا إلى اتصال الأميركي ماركو روبيو بعد ثلاثة أيام وتأكيد المضي وفق "تفاهمات أنكوريدج"، على أن تعقبه لقاءات لدوائر السياسة والدفاع والاستخبارات، وهو ما لم يحدث، إذ صدر بدلًا من ذلك بيان أميركي يعتبر اللقاء بلا جدوى.