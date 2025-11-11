Advertisement

عربي-دولي

قمة بوتين–ترامب مؤجلة.. موسكو مستعدة لاستئناف التحضيرات

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:55
A-
A+
Doc-P-1441058-638984950371889649.png
Doc-P-1441058-638984950371889649.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن سيرغي لافروف استعداد موسكو لمناقشة استئناف العمل التحضيري لقمة بوتين–ترامب، مؤكّدًا الانفتاح على بحث "شكوك" واشنطن بشأن أنشطة روسية سرّية مزعومة. وذكّر بأن اتصالًا في 16 تشرين الاول أسفر عن اتفاق مبدئي على لقاء قريب في بودابست، لكنه تأجّل لعدم توحيد المواقف حول تسوية النزاع الأوكراني، مع تأكيد الجانبين انعقاده عند تهيّؤ الظروف.
Advertisement

 وقال إن موسكو انتظرت مبادرة أميركية لتحديد زمان ومكان اجتماع تحضيري، لافتًا إلى اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد ثلاثة أيام وتأكيد المضي وفق "تفاهمات أنكوريدج"، على أن تعقبه لقاءات لدوائر السياسة والدفاع والاستخبارات، وهو ما لم يحدث، إذ صدر بدلًا من ذلك بيان أميركي يعتبر اللقاء بلا جدوى.
 
وأشار لافروف إلى أن الرئيس ترامب لم يذكر "الورقة الهدّامة" خلال حديثه مع بوتين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكرملين: رئيس الوزراء المجري أخبر الرئيس بوتين أن بلاده مستعدة لاستضافة قمة محتملة تجمعه مع ترامب
lebanon 24
12/11/2025 03:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن إلغاء قمة بوتين-ترامب: مستعدون لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأميركية
lebanon 24
12/11/2025 03:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الروسي الاقتصادي الخاص: التحضيرات لا تزال جارية لعقد قمة بين الرئيسين بوتين وترمب
lebanon 24
12/11/2025 03:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: مستعدون لبحث تحضيرات القمة بين بوتين وترامب عندما تقدم أميركا مقترحا جديدا للقاء
lebanon 24
12/11/2025 03:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

سيرغي لافروف

روسيا اليوم

واشنطن

لافروف

سيرغي

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-11-11
16:36 | 2025-11-11
16:27 | 2025-11-11
16:23 | 2025-11-11
16:17 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24