إلغاء جماعي متواصل.. أكثر من 1000 رحلة أميركية تتوقف لخامس يوم على التوالي

ألغت شركات الطيران الأميركية نحو 1200 رحلة اليوم الثلاثاء، في اليوم الخامس تواليًا الذي تتجاوز فيه الإلغاءات ألف رحلة، عقب خفضٍ إلزامي للرحلات لمعالجة مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت الفدرالية قد وجّهت الأسبوع الماضي بتقليص 4% من الرحلات اليومية ابتداءً من الجمعة 7 تشرين الثاني في 40 مطارًا رئيسيًا بسبب مشكلات في مراقبة الحركة الجوية، قبل أن ترتفع نسبة الخفض إلى 6% اليوم الثلاثاء. (رويترز)